Cinco disidentes murieron y 18 fueron capturados en combates en el Pacífico 

En zona rural del municipio de Iscuandé, en el pacífico nariñense, durante varias horas del día jueves se registraron combates entre personal de la Armada y el Ejército Nacional e integrantes de dos grupos disidentes, uno de ellos que opera en zona costera del Departamento del Cauca en límites con Nariño.



Se pudo establecer que, cinco disidentes del frente 30 Iván Ríos perdieron la vida en las operaciones militares, de igual manera, 2 resultaron heridos y 18 más fueron capturados. El choque armado se registró en la región conocida como Sanquianga, específicamente en zona rural de Iscuandé en el sector conocido como Sequiondita.



“Las operaciones continúan no solo para generar tranquilidad a los pobladores de esta región sino en el marco de una alerta temprana, donde se especifica acciones que le corresponde a la Fuerza Pública”, dijo el secretario de Gobierno de Nariño, Andrés Zúñiga, quien agregó, “continuaremos trabajando en pro del bienestar de las comunidades del Departamento de Nariño para brindarles garantías del buen vivir”.



Entre tanto, se confirmó el decomiso de gran cantidad de material de guerra e intendencia.



Es de anotar que Grupos Armados Organizados Residuales como Los Contadores, Oliver Sinisterra, el frente 30 Iván Ríos, Nueva Marquetalia, el 'clan del Golfo' o autodefensas Gaitanistas de Colombia, 'Franco Benavides', 'La gente del Nuevo Orden', 'Guerrillas Unidas del Pacífico’, entre otros, operan en la región donde se disputan el control de extensos cultivos de coca y las rutas del narcotráfico.



En la frontera con Ecuador, por el sector del río Mira, se registran de forma permanente confrontaciones entre estos grupos armados, que dejan muertos de manera sistemática. En muchos sitios no hace presencia el Estado con la Fuerza Pública.



A estas acciones se suma la denuncia hace dos días de lideres de la comunidad Awá, sobre la difícil situación que se registra en el territorio indígena Awá, que corresponde al piedemonte costero nariñense y la costa pacífica, allí, en varias oportunidades en los últimos días se han presentado enfrentamientos armados entre Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR, disidentes, de igual manera accidentes por minas antipersonas.