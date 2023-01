Cidh condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica

Desde Costa Rica y por medio de una audiencia transmitida por internet, este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes.



El caso al que hace referencia la Cidh tiene que ver con graves y sucesivas violaciones de derechos humanos, que iniciaron en 1984 y se extendieron por más de 20 años, contra más de seis mil víctimas, quienes eran integrantes de la Unión Patriótica.



"La Cidh declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte.



Según detalló el Juez, el tribunal encontró al Estado colombiano como responsable de violaciones a diferentes derechos, entre ellos al de la vida, integridad, libertad, garantías y honra de las víctimas por varios delitos como asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas.



Igualmente, la Corte determinó que el Estado deberá reparar a las víctimas de diferentes formas, siendo una de ellas el implementar una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. La Cidh, de igual manera, ordenó buscar rigurosamente a las víctimas desaparecidas cuyo paradero aún se desconoce, así como brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que lo requieran.



La Cidh determinó que el Estado deberá indemnizar económicamente por daños materiales e inmateriales. Además, se le ordenó la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado y pagos por gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la familia Díaz Mansilla.



Entre otras, la Corte le dio un plazo de no más de 2 años para que reabra las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. El Estado, además, tendrá que decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y construir un monumento en memoria de las víctimas.



Frente a esa orden, la Cidh explicó que, en al menos cinco lugares o espacios públicos, se deberá colocar placas para conmemorar a las víctimas, así como hacer un documental sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica.



"El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica", precisó el fallo.