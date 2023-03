Certificado de vacunación contra el covid ya no será exigido para viajar y para otras actividades

El Ministerio de Salud estableció que ya no será necesario presentar el certificado digital de vacunación Covid-19 para viajar y para otras actividades, como se requería hasta ahora, aunque se continuará expidiendo un carné físico a quienes se apliquen la vacuna por parte de las EPS.



La decisión fue tomada luego del 14° Comité de Emergencia de Reglamento Internacional Sanitario (RIS), realizado el pasado 27 de enero, en el que participó el director de la Organización Mundial de la Salud, quien explicó que la pandemia de la COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de Salud Pública de importancia internacional.



De acuerdo con el subdirector de Enfermedades Transmisibles, William Alberto Robles Fonnegra, entre las nuevas regulaciones hechas por el organismo internacional, se recomienda a los países ajustar las medidas relacionadas con los viajes internacionales, en función de las evaluaciones de riesgo nacionales.



La principal recomendación es la de no exigir prueba de vacunación contra la COVID-19 como requisito previo para los viajes internacionales.



Para el caso de viajeros a la Unión Europea, las últimas recomendaciones del Consejo adoptadas el 13 de diciembre de 2022, los países de la Unión Europea no deben imponer restricciones de viaje a quienes procedan de afuera.



El Ministerio de Salud recalcó que el país continúa certificando la vacunación contra la COVID-19 por medio del carné de vacunación, expedido por las Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), el cual tiene validez ante las autoridades sanitarias, y podrá ser presentado en caso de ser requerido.



En ese sentido, la autoridad sanitaria pide a la ciudadanía conservar el carné físico que se le fue otorgado y en caso de perderlo, la persona deberá acudir a la IPS en la cual prestan el servicio de vacunación, para que esta con base en el registro del Sistema de Información nominal PAIWEB le genere una copia o también puede solicitarlo a través de las secretarías de salud.