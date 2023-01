Centrales obreras piden que exista un solo régimen pensional dirigido por Colpensiones

La Subcomisión de la Reforma Pensional integrada, por gremios de la producción, centrales sindicales, Gobierno Nacional y expertos, tuvo un importante avance pues se dieron a conocer las primeras propuestas para el proyecto de ley de reforma pensional que se presentará ante el Congreso de la República.



Entidades como Asofondos y Fasecolda fueron invitados a la reunión de la subcomisión, al ser parte del régimen pensional del país.



La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó que las centrales obreras suministraron 30 artículos que servirán de insumo para la construcción del documento final.



"Las centrales presentaron 30 artículos de manera unificada, por ejemplo, piden que las personas que no tienen oportunidad de pensión reciban una renta básica de vejez equivalente a un salario mínimo y proponen que solo exista un régimen pensional, es decir Colpensiones", dijo. La alta funcionaria enfatizó en la importancia de que se articule la reforma pensional como una ley que beneficie a la mayor cantidad de colombianos.



Por su parte, entidades como Fasecolda y Asofondos, propusieron lineamientos como, por ejemplo, que la reforma responda al avance del envejecimiento de la población, no solo de la presente generación, sino de las próximas generaciones.



Cabe resaltar que la propuesta inicial del Gobierno Nacional está basada en un sistema de pilares. Esta consiste en el pilar de ahorro voluntario complementario, el pilar contributivo y el pilar solidario básico.



El último beneficiaría a cerca de 4 millones de adultos mayores que no tienen posibilidad de recibir una pensión. Para ellos se implementaría una renta de medio salario mínimo que se pagará con recursos del presupuesto general de la nación, los cuales se liberan tras la implementación de dicho proyecto de ley.