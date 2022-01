Caballos en Cartagena: este es su estado después de la denuncia de Alejandro Riaño

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comediante Alejandro Riaño denunció el maltrato al que serían sometidos los caballos cocheros en Cartagena. “Provoca bajarlos del pelo por pendejos”, dijo.



Riaño le pidió al Distrito buscar alternativas laborales para quienes dependen de este oficio: “Búsquenles una solución a todas las personas que durante años trabajan de manera digna manejando estas carrozas, pero el animal no tiene por qué sufrir este tipo de trabajos, menos mala alimentación, y maltrato por algunos de ellos”.



A su vez, el comediante inició una recaudación de fondos, por medio de la plataforma Vaki, para promover una alternativa a la transición de carruajes, típicos en Cartagena, sin necesidad de tracción animal.



”Ya tenemos una Vaki para lograr nuestro recaudo de $90.000.000 y entregarle a Cartagena el primer coche eléctrico de la ciudad. Ya hice mi aporte y tenemos $20.000.000. Ayúdenme a lograr la meta y dar el ejemplo para que en otras ciudades acaben con esta práctica y repliquen este modelo”, comentó Riaño mediante su cuenta de Instagram.



Por su parte, María Victoria de Zubiría, representante de la Sociedad Protectora de Animales, lamentó el estado en que se encuentran los equinos en la ciudad. “Cuatro caballos se han desplomado en esta temporada turística. La Procuraduría el año pasado había solicitado a la Umata (Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria) que verificara el estado de estos animalitos y fue vergonzoso”, cuestionó.



El informe presentado por la Procuraduría Provincial de Cartagena reveló el estado de salud de los caballos y las condiciones de las pesebreras.

En el documento de 26 páginas se expusieron los resultados de las visitas de inspección lideradas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) en las pesebreras de Chambacú y Marbella.



Una de las conclusiones fue que la ubicación de las dos pesebreras está por fuera del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo que evita que para ambos casos “se pueda cumplir la variable de tener el Certificado de Uso del Suelo que permita el funcionamiento de las explotaciones en sus respectivos lugares de ubicación”.



“En la época del exalcalde Dionisio Vélez se hizo la sustitución de vehículos de tracción animal por motocarros. También se avanzó en un decreto donde se establecen los sitios donde se deben estacionar los coches. Sin embargo, no entendemos por qué no los regulan y se estacionan en cualquier parte”, añadió de Zubiría.



En Getsemaní ofrecen el servicio de bicicoches eléctricos con capacidad para cinco personas como alternativa para recorrer el cordón amurallado y sectores aledaños. Sin embargo, este tipo de vehículos no cuentan con los permisos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).



“Este servicio que brindamos es como para pasear por el Centro, Getsemaní (...) El Tránsito nos está exigiendo unos papeles y ya llevo seis meses solicitando el permiso y no nos dan respuesta”, expresó un conductor de estos vehículos.



Tras las diferentes denuncias realizadas por desplome de caballos en Cartagena, la Umata visitó las pesebreras para verificar el estado en que se encuentran los equinos.



La entidad y la Policía Ambiental hicieron un llamado a los cocheros a seguir las normas estipuladas y a tener en cuenta las indicaciones de los veterinarios de la entidad.



Así mismo, agradecieron a la ciudadanía por estar atenta a este tipo de incidentes y recomendaron, en casos similares, mantener la calma y comunicarse directamente con las entidades encargadas.