Alejandro Cabra Hernandez

Faltando tres horas para que se venciera el tiempo para legalizar la captura de los patrulleros Harvy Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos,, vinculados en el homicidio de Javier Ordóñez -ocurrida el pasado 9 de septiembre, en el noroccidente de Bogotá- la jueza 29 con función de control de garantías dio aval a las detenciones hechas por miembros del CTI de la Fiscalía.

El fiscal 94 especializado de derechos humanos expuso ante la delegada de la Rama Judicial tres órdenes de allanamiento, junto con las órdenes de captura en contra de los patrulleros, pruebas a la que la jueza dio aval al considerar que los procedimientos se adelantaron en el marco de lo legal dado que no se le vulneraron los derechos a los hoy detenidos.



Si bien uno de los abogados de los capturados aseguró que hubo irregularidades dado que en el marco del operativo de allanamiento y captura hubo presencia de tres menores de edad, el delegado de la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa de las víctimas, aseguraron que no se registró irregularidad alguna en el proceso. La jueza se sumó a las partes.



"Esta juez de control de garantías observa que cumple las exigencias de registro y el plazo era lo que estaba previsto. Sobre el procedimiento, considera la juez de garantías que se realizó en cumplimiento de una orden de policía judicial, entonces el procedimiento la juez no la encuentra violatorio del debido proceso ni de los derechos fundamentales de las personas", dijo la juez.



Cabe mencionar que los patrulleros de la policía están ante los estrados judiciales por los hechos ocurridos en la madrugada del 9 de septiembre, con el estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien fue golpeado en el marco de un procedimiento policial luego de que departiera con unos amigos que resultaron siendo testigos de su muerte.



Con Ordóñez en el piso, en más de una ocasión le fue accionada la pistola taser contra su integridad, mientras él imploraba que dejaran de hacerlo. Luego de dicha acción el hombre fue trasladado al Centro de Atención Inmediata de Villa Luz en Engativá, donde, al parecer, le siguieron propinando golpe.



El relato de uno de sus amigos da cuenta que cuando vieron el estado de salud de Ordóñez alertaron a los miembros de la Policía, para que fuese trasladado a un centro asistencial. Durante el traslado, Ordóñez habría sufrido un desmayo, antes de que los médicos notificaran que no tenía signos vitales en la entrada al centro médico.



Por estos hechos, la Fiscalía General le imputará los delitos de homicidio y tortura agravado durante las próximos horas.