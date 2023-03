Autoridades de salud informan que en Colombia no hay casos de gripe aviar en humanos 

En la mañana de este domingo 19 de marzo, el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS), informó a través de un comunicado que no hay casos de gripe aviar en humanos en el departamento del Cauca, ni en la Isla Gorgona, ni en el municipio de Guapi, ni en ninguna otra zona del país.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, OMS-OPS, en la región de América Latina no existe transmisión activa de ave a humano y menos de humano a humano del virus de la influenza aviar, conocido como la gripe aviar.



El único caso de ave a humano registrado en la región de las Américas, fue el de una niña con alta exposición a aves en Ecuador, que no generó cadenas de transmisión y que fue notificado el pasado mes de enero de 2023.



La OMS recientemente lanzó una alerta sanitaria que tiene como objetivo insistir a los países de la región mantener las medidas de prevención y fortalecer capacidades de respuesta frente a cualquier posible riesgo derivado de los distintos focos de infección en aves, que en el caso de Colombia han sido silvestres y de traspatio.



Por su parte el director del INS, Giovanny Rubiano, señaló que un equipo técnico de la entidad ha realizado dos reuniones de análisis de riesgo con la Secretaría de Salud Departamental, los días 2 y 6 de marzo, a las cuales han asistido tanto la Alcaldía Municipal de Guapi, como la Secretaría de Salud de Guapi.



“El municipio y sus autoridades sanitarias locales han recibido instrucciones sobre las acciones de salud. Además existe un plan de monitoreo que se está llevando a cabo con la Secretaría de Salud del Cauca, en donde se han dado lineamientos generales de qué hacer y cómo manejar cualquier caso probable y las medidas que se deben implementar en comunicación y mitigación del riesgo en la población”, agregó Rubiano.



De otro lado, Franklyn Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública del INS, aseguró que en la isla Gorgona los casos de aves empezaron a presentarse desde el pasado 20 de febrero y desde ese entonces se iniciaron las actividades de control y cuarentena, agregando que ni los turistas que visitaron la isla ni la población de la misma han presentado hasta el momento síntomas probables o sospechosos de influenza o gripe aviar.



Igualmente se explicó que el consumo de aves no produce infección. El contacto estrecho con aves enfermas, sus heces y sus fluidos son el potencial riesgo de contagio, razón por la que la comunidad debe seguir las indicaciones de las autoridades de salud animal y humana, como son el ICA y las secretarías de salud municipal y departamental.