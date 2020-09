Aumentó la violencia contra líderes políticos en Colombia: MOE

Erika Mantilla

En el primer semestre de 2020 la violencia contra líderes políticos se disparó en el país. Fue el segundo tipo de liderazgo más afectado, con 89 casos registrados, según lo reveló la Misión de Observación Electoral, MOE.



El reporte de la organización precisa que la violencia contra los funcionarios electos en 2019 se incrementó en un 35 % con relación al 2018. Así, en los primeros seis meses del año fueron agredidos 8 alcaldes, 42 concejales, 3 ediles y 3 diputados.



En el caso del Valle del Cauca, los casos disminuyeron, puesto que mientras que en el mismo periodo del año pasado se presentaron 9 hechos de violencia, durante la mitad de este año se dieron 3.



La violencia se concentró en los departamentos de Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba.

Para la MOE, esto evidencia la intención de este tipo de violencia: “Controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales, a partir del sometimiento de sus líderes”.



La Misión de Observación destaca que si bien en el periodo de confinamiento estricto, que transcurrió entre el 25 de marzo y el 11 de mayo, equivalente al 25 % de la duración total del semestre, la violencia se redujo en un 50 %, esa disminución no afectó el total de acciones registradas en el primer semestre de 2020.



Lo que muestra, según el informe, que la violencia el resto del tiempo fue mayor que en 2019.



Pero son los líderes sociales quienes más han sufrido vulneraciones, registrando el 50 % de los hechos. Si bien la violencia contra estos ha ido en aumento, lo más preocupante para la MOE es la letalidad de las agresiones, puesto que el número de asesinatos contra ellos se incrementó en un 85 %. Caso contrario ocurrió con las amenazas, que disminuyeron en un 24 % en estos seis meses.



Para la entidad, esto significa que “en la medida que los líderes sociales no tienen margen de negociación, debido a que representan los intereses comunitarios, los de sus vecinas y vecinos, sus voces son silenciadas por parte de los actores que buscan el control de los territorios”.



De acuerdo con el monitoreo de violencia, 57 de los 248 hechos registrados corresponden a agresiones contra lideresas, lo que refleja, a pesar del confinamiento, un incremento del 18,8 % frente al mismo periodo en 2019. “El tipo de violencia que se ejerce contra las lideresas presenta una tendencia creciente y está asociada a una violencia estructural de género”.



Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, “las agresiones a las lideresas son particularmente preocupantes, pues se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones y gobierno”.



Finalmente se presentaron 35 hechos de violencia contra líderes comunales, un 13 % más que en 2019. De estos, 19 fueron asesinatos, 2 atentados, 3 secuestros, 1 desaparición y 10 amenazas. Lo que refleja que el 60 % de las agresiones contra este tipo de liderazgo fueron letales.

