Jhon Edward Montenegro Jimenez

En las últimas horas la Fiscalía archivó una investigación contra Santiago Uribe Vélez por presunta financiación de un bloque paramilitar en Antioquia.



La Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín abrió la investigación en enero de 2017 con base en declaraciones de paramilitares que sindicaron al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez de subvencionar al bloque Sureste.



Este caso contra el ganadero, el cual es diferente al de 'Los 12 apóstoles', fue archivado luego de que el fiscal 128 expuso que no se pudo corroborar la supuesta financiación de Uribe Vélez a dicho grupo paramilitar.

Lea también: Cuatro años de la firma del acuerdo de paz, ¿cómo va la implementación?



"No se estableció que el Señor Santiago Uribe Vélez se hubiese reunido con integrantes de esa organización ilegal, ni que se hubiese concertado con estos para acordar una suma de dinero a manera de contribución. No fue posible establecer que este solicitara algún tipo de protección ni que ejecutara una conducta que contraviniera el orden punitivo", dijo el fiscal, según un documento conocido por El Tiempo.



La decisión del fiscal señala que los testimonios que relacionan a Uribe Vélez fueron contrastados con los de otras personas que también habrían hecho aportes financieros al bloque Sureste.



"En cuanto a la hipotética responsabilidad que le podría caber al Señor Santiago Uribe Vélez, no está claro de si este aportó o no. Si tomamos su versión y lo contrastamos con los testimonios de los representantes legales y administradores de las plantas de ladrillo en ese sector, veremos que todos ellos y de forma unísona han sostenido que nunca se les solicitaron dineros ni a esas empresas se presentaron sujetos representantes de ese grupo paramilitar", expone el documento.

Caso de 'Los 12 apóstoles'



El caso por la conformación de grupos paramilitares, en Yarumal, Antioquia, conocido como 'Los 12 apóstoles', y el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, en 1994, que se surte contra Uribe Vélez, ya se encuentra en la fase de alegatos finales.

Le puede interesar: Ataques armados en Antioquia y Cauca son resultado del "narcoterrorismo", dice Duque



El 26 de enero de 2021 un juez especializado de Medellín escuchará los argumentos de la defensa del hermano del expresidente, el abogado Jaime Granados, quien pedirá su inocencia.



Cabe resaltar que la Fiscalía pidió la condena del ganadero por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, mientras que la Procuraduría solo lo hizo por el primer delito.



En la audiencia que se surtirá en enero, el juez determinará si condena o absuelve a Uribe Vélez.