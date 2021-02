Natalia Moreno Quintero

La inmunización del personal de la salud de la primera línea de atención del covid-19 en el país y de la población mayor de 80 años, priorizados en la etapa 1 de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación, se completará antes del 20 de marzo en Colombia.



Así lo aseguró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Víctor Muñoz, tras recibir el segundo lote con 50.310 dosis de la vacuna de Pfizer que arribaron al país en la mañana de este miércoles.



"Semanalmente estaremos recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer y estaremos recibiendo en las próximas semanas un lote muy importante por parte de la farmacéutica Sinovac. De esta manera vamos a garantizar que antes del 20 de marzo vamos a lograr completar la primera etapa de la fase 1, esto es más de 300.000 personas del personal de la salud de la primera línea y más de 1,2 millones de personas mayores de 80 años vacunados", afirmó Muñoz.



De acuerdo con el funcionario, durante el primer mes de la vacunación en el país se contará con 1,6 millones de dosis de diferentes farmacéuticas.

Lea además: El 'vacunagate' que enciende alertas en Latinoamérica



El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, quien también recibió el lote de vacunas de Pfizer en el Aeropuerto Internacional El Dorado, especificó que con las 50.310 dosis que arribaron este miércoles se complementará la vacunación del personal de la salud de la primera línea en las ciudades capitales, áreas metropolitanas y zonas con disposición para la ultracongelación. La próxima semana llegarían otras 100.000 dosis.



"Esto para el personal de la salud se complementa con 69.000 dosis que están siendo remitidas esta semana a las diferentes entidades territoriales para ser enviados a los otros municipios donde no se dispone de este sistema de ultracongelación para vacunar al personal de la salud de esas áreas de urgencias y áreas hospitalarias que atienden covid en municipios pequeños y municipios intermedios o grandes que no tienen disponibilidad de ultracongelación", dijo el Viceministro.



La vacunación de la población mayor de 80 años inició este martes en hogares geriátricos del país para lo que fueron destinadas alrededor de 82.000 dosis de la vacuna de Sinovac. El Gobierno Nacional remitió cerca de 42.000 dosis del biológico de esa farmacéutica para la inmunización de los pobladores del cordón amazónico, con el objetivo de establecer un cerco que no permita el ingreso de la cepa brasileña del coronavirus.