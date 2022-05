Alerta en el país frente a paro armado del Clan del Golfo tras extradición de 'Otoniel'

Autoridades de los departamentos de Antioquia, Sur de Bolívar, Sucre y Córdoba se encuentran en alerta tras el anuncio del ‘Clan del Golfo’ de decretar un Paro Armado por la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’.



Las primeras acciones relacionadas con el paro se registraron en la vía Medellín-Costa Caribe en el sector de Puerto Valdivia, cuando sujetos armados interceptaron una tractomula y la cruzaron en medio de la vía.



En este mismo departamento, en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño amanecieron pintados negocios comerciales, señales de tránsito y fachadas de casas, con aerosol con las siglas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’).



En Sucre, por su parte, se han presentado atentados contra infraestructuras, maquinaria y medios de transporte. Entre los ataques se encuentra la quema de un bus en San Onofre; de tres vehículos más en Sincé y de otras informaciones de la Mojana y subregión Sabanas.



En Chalán, también en Sucre, las paredes de varias edificaciones amanecieron con grafitis y personas armadas les exigieron a los habitantes de la zona rural no salir de sus casas.



Con relación al departamento de Córdoba, según medios regionales, en gran parte de este el transporte se encuentra suspendido. En Cereté fue asesinado un comerciante de plátanos y en municipios como Ayapel todos los establecimientos comerciales permanecen cerrados. Una situación similar se vive en Tierralta y Valencia, alto Sinú, donde los obligaron a suspender todo tipo de actividades.



En Bolívar por su parte se han presentado quemas de vehículos a la altura de la vereda de Pueblo Bello, en zona rural del municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar. Además y como en otros departamentos varios municipios han amanecido pintados.



“Se les informa que a partir de la fecha se decreta cuatro días de Paro Armado, no nos hacemos responsables de aquellos que no acaten las órdenes que se les están dando, queda prohibido: abrir negocios o movilizarse”, dice un panfleto del Bloque Aristides Mesa, del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio.



Frente a todos estos hechos las autoridades han anunciado consejos de seguridad. Además las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional desplegaron un dispositivo especial de seguridad sobre las principales vías de los departamentos de Antioquía, Córdoba y sur de Bolívar, los cascos urbanos y las áreas rurales de los municipios con el fin de mantener la movilidad y seguridad de quienes se desplazan por estas áreas.



Las autoridades dijeron además que se adelantan operaciones en profundidad con el fin de afectar las estructuras armadas de está organización criminal.



Por su parte la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado a los grupos armados ilegales a que se abstengan de atentar contra la población civil y los bienes civiles.



“Ante este escenario solicitamos medidas urgentes a las autoridades para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y las comunidades de estas regiones del país”, puntualizó el defensor del Pueblo Carlos Camargo.