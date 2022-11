Alcaldesa de Bogotá propone que ladrones de celulares paguen penas restaurativas de menos de un año

Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso la creación de un sistema de justicia penal restaurativa para que los ladrones de celulares paguen penas de menos de un año.



La alcaldesa realizó este pronunciamiento en el marco de una reunión del Bloque Parlamentario de Bogotá, luego de que se generara una polémica por la decisión de una juez de liberar a los integrantes de una banda delincuencial que fueron capturados robando en un bus de TransMilenio de la capital.



La jueza ordenó su liberación porque, según ella, no se justificaba mantener recluidos a los detenidos por un año, ya que su manutención estaba por encima de los $280 millones.



Lea aquí: Violaron y empalaron a vendedora que había denunciado agresión con excremento de perro



"¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? ¿Cuándo uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, qué dirán?, ¿Qué sale más barato una vida menos?", le contestó López a la jueza, a través de su cuenta de Twitter.



“Le hemos insistido al Congreso que le dé trámite a la ley que propusimos hace un año y medio que crea un sistema de justicia penal restaurativa de penas cortas, de menos de un año, pero eficaces. Con segundas oportunidades, con resocialización y con centros de justicia restaurativa distintos a las cárceles, que claramente tienen mucho hacinamiento. Serían financiadas por las alcaldías y el gobierno”, indicó López.



Asimismo, indicó que esta es la propuesta que desde la Alcaldía tiene para que los ladrones no queden libres sistemáticamente. "No los queremos libres e impunes, pero tampoco los queremos con penas de años de cárcel por un celular en La Picota, esto no tiene sentido. Proponemos este sistema intermedio, la bancada parlamentaria del presidente del congreso nos dijo que le van a dar prioridad al proyecto en su trámite y quedará planteado en el PND”, añadió.