Mauricio Ibarra, alcalde de Chachagüí en el norte de Nariño, le pidió perdón a la ciudadanía después de lo que ocurrió el pasado 4 de enero, cuando se subió a una tarima y dijo groserías en contra de un grupo de personas que intentaron sabotear loas actividades del Carnaval de Negros y Blancos.



El mandatario aseguró que esto fue provocado porque la vida de su familia al igual que la de sus funcionarios estaban en peligro. Además, dijo que utilizando los videos de las cámaras de seguridad se pudieron identificar a las personas que iniciaron la pelea, tirando piedras y botellas.



Ibarra relató que de un momento a otro, unas personas comenzaron a lanzar botellas de licor y gaseosa vacías en medio del parque, provocando entre los más de 900 asistentes que querían escuchar cantar a Darío Gómez.

A la mierda todos!! Son unos HHPP Que viva el carnaval de Chachagui, dijo el alcalde de este municipio, un poquito pasado de guaros @narino_noticias pic.twitter.com/VaYJDkNx4n — Tremendo Villarreal (@Migue121205) January 8, 2022

“Yo estaba a unos 200 metros en el despacho de la Alcaldía, cuando escuché los gritos de la gente y lo que hice fue llegar hasta el parque central y, al ver a mi familia en riesgo, actué como cualquier ser humano”, agregó Ibarra.



Aclaró también que si había consumido licor pero al ver a sus hijas, esposa y algunos funcionarios tratando de protegerse, se llenó de rabia y decidió subirse a la tarima para que pararan pero se dejó llevar de la rabia y le dijo palabras soeces a quienes empezaron a lanzar las botellas y que, al parecer, ya están identificados.



“Pido perdón por el vocabulario que utilice. Sé que no debía ser así, pero soy un ser humano y defender a mis seres queridos no es un pecado como lo quieren ahora hacer ver mis enemigos políticos, que no han entendido que las elecciones las perdieron ya hace dos años y quieren seguir causando daño al municipio”, enfatizó el funcionario.

Tras esto, las autoridades no reportaron personas lesionadas de la batalla campal que duró unos 30 minutos.

