Durante la audiencia de acusación en contra de John Nelson Poulos, señalado por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de enero en un basurero en Bogotá, la defensa del extranjero solicitó la nulidad del proceso por supuestos errores en la traducción en una primera etapa del juicio.



"Fue indebida. Él tenía derecho a saber qué cargos se le estaban imputando. No hubo respeto al derecho a la defensa por falta de una traductora idónea. Ella no cumplió con su deber. Se quedó corta", dijo el abogado Andrés Ariza durante la diligencia judicial de este lunes.



Incluso, señaló que contrataron una experta que analizó la traducción y encontró muchas incoherencias en la claridad de la traductora a la hora de comunicar las decisiones judiciales del caso.



En ese sentido, según la defensa de Poulos, "hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa".



Además, expuso que se analizaron alrededor de 300 frases de la traductora donde no hubo claridad en los " hechos jurídicamente relevantes y las circunstancias de agravación" y además detectaron traducciones ambiguas.



“El delito de feminicidio habría que explicárselo de mejor forma por parte de la traductora por el hecho que de forma cultural, en el Estado de Wisconsis de donde es oriundo John Nelson Poulos, no existe el feminicidio”, cuestionó el abogado sobre la gravedad del delito.

La respuesta de la Fiscalía

En su intervención, el delegado de la Fiscalía aseguró que la comunicación del ente investigador en el proceso de su captura y durante el proceso fueron correctos.



El funcionario expresó que se le facilitaron varios traductores a John Poulos, igualmente en la carga argumentativa se le explicó al ciudadano extranjero que se le imputaba el delito de feminicidio por el hecho de que le había causado la muerte a una mujer.



Finalizó el delegado de la Fiscalía, con apoyo del abogado de las víctimas presentaron la solicitud de negación de la nulidad al proceso.

Cabe recordar que la semana pasada, el abogado defensor de Poulos aseguraba que la captura del ciudadano estadounidense fue ilegal. No obstante, la juez 61 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá determinó que la detención tras su fuga fue legal y que no se le vulneró ningún derecho.



Así, la Fiscalía General va a acusar a Poulos por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento agravado de elementos materiales probatorios. Para demostrar la culpabilidad de la expareja de la DJ en el caso, el ente cuenta con un centenar de pruebas documentales y testimoniales.



Según el ente acusador, ll ciudadano estadounidense le causó la muerte a la joven en el apartamento en el que se encontraban. Además, arrojó su cuerpo en un basurero y se fugó del país para evadir a la justicia colombiana.