Estos son los grandes retos de William Salamanca al frente de la Policía Nacional

El general William René Salamanca, quien fue llamado a calificar servicios en 2020, es desde el pasado miércoles 12 de abril el nuevo director de la Policía Nacional, tras la salida del general Henry Sanabria en medio de la polémica por diversas declaraciones entregadas a medios de comunicación.



Esta designación, que fue anunciada por el propio presidente Gustavo Petro, es calificada por analistas como acertada debido a la experiencia que tiene en el manejo de la Policía y el conocimiento con el que cuenta sobre la Política de Paz del Gobierno y de transformación de la entidad.

Así lo explica el investigador de conflicto, Jorge Mantilla, quien dice que Salamanca es de la confianza del presidente Gustavo Petro, conoce perfectamente el discurso, la perspectiva y el enfoque de Seguridad Humana.



“Con ello, de alguna manera podría aceitarse o darse de una manera más eficiente la relación entre la Policía y la Presidencia de la República”, dice.



Sobre la experiencia, el experto en seguridad Andrés Nieto, dice que Salamanca a lo largo de su carrera policial se caracterizó por trabajar en tres aspectos, los cuales serían muy beneficiosos para la entidad en este momento.



El primero de estos se refiere a la planeación estratégica de procesos y procedimientos, “porque fue uno de los generales que todo el tiempo insistió en la necesidad de parametrizar, de seguir protocolos, de hacer seguimiento para evitar que los procesos no salieran mal, y eso es fundamental hoy en la Policía”, explica el analista.



El segundo corresponde, según Nieto, a que es una persona que atacaba a las bandas mediante capturas, pero también afectando sus rentas criminales, lo cual va en línea con la política del Gobierno.



La última característica del nuevo director de la Policía Nacional es que era una de las voces más fuertes que insistió en acercar la entidad a la comunidad.



“Con esos tres pilares, que fueron muy fuertes durante su trayectoria, podemos ver y ojalá que esa sea la línea que vaya a impulsar en la Institución con su llegada”, explica el analista.



Los retos que tiene el nuevo director de la Policía Nacional

Aunque su llegada parece conveniente, los retos a los que se enfrenta no serán nada fáciles.



Según los analistas consultados, uno de los más importantes va a ser recuperar la moral y la confianza de la Policía, por la salida de oficiales y las consecuencias que tenía el enfoque del general Sanabria dentro de la política de seguridad.



“Con ello uno de los retos que también tendrá será volver a recuperar un enfoque técnico en el servicio de Policía y en el discurso de la Policía basado en evidencia”, explica Jorge Mantilla.



En este sentido, el analista dice que otro de los retos será darle rumbo a la reforma a la Policía, porque se encuentra estancada.



“Si bien se había comenzado a hacer desde cuando estaba el general Vargas y durante el Gobierno Duque, en esos ocho meses la verdad es que no se avanzó mucho. Entonces el general Salamanca tendrá que adelantar este proceso de reforma a la Policía, pero también todo lo relacionado con la planeada y creación de un ministerio que aborde los temas de Seguridad Ciudadana y paz”, dice Mantilla.



Los otros retos serán liderar la salida de la Policía del Ministerio de Defensa y lograr generar una tendencia de disminución de homicidios, así como tener estrategias de disminución de hurtos con las alcaldías y dependencias de la Policía Nacional en las principales ciudades del país, especialmente Cali, pues la capital del Valle según la más reciente encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Dane es en la que sus ciudadanos más se sienten inseguros.



¿Cuál es la trayectoria del nuevo director de la Policía?

El nuevo director de la Policía, general retirado William René Salamanca, venía desempeñándose como cónsul general en Miami, Estados Unidos, y fue el encargado de realizar el empalme entre el Gobierno actual y el saliente, en lo que respecta a la Institución.



Salamanca, nacido en Úmbita, Boyacá, es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en relaciones internacionales y seguridad integral; maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, entre otros títulos.



En la Policía estuvo durante más de 30 años, en donde alcanzó a desempeñarse como inspector general, director de Seguridad Ciudadana, director de tránsito y transporte, y comandante de Región 4 de Policía, que abarca los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca.



Salamanca es recordado porque fue testigo de una investigación disciplinaria en contra del entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa, por un posible caso de corrupción en Tolima.