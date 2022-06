A partir del 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria por el covid-19 en Colombia

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que el próximo 30 de junio se levantará la emergencia sanitaria de la pandemia del Covid-19 en Colombia, debido a que no ya no existen las razones epidemiológicas suficientes y científicas para mantenerla.



“Después de haber hablado con el comité epidemiológico podemos decir que el próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. No existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente por el comité para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa fecha”, informó Duque desde la Casa de Nariño.



Frente al anuncio, el presidente Duque les rindió un homenaje a las víctimas del virus y le expresó su agradecimiento al equipo del Ministerio de Salud, a las secretarias y al personal médico de todo el territorio nacional, además destacó las labores del ministro Fernando Ruíz.



El mandatario aseguró que, hasta este martes 21 de junio, han corrido 840 días desde que se declaró la emergencia sanitaria. Reiteró que la vacunación y las acciones de protección se mantiene.



“El 12 de marzo del 2020 tuvimos que declarar la emergencia sanitaria en Colombia para enfrentar esta pandemia del Covid-19, han sido hasta hoy 840 días donde hemos estado bajo emergencia sanitaria, donde hemos luchado contra este enemigo invisible y lo hemos enfrentado con muchísimas acciones”, destacó Duque.



El presidente recordó que el Gobierno decretó dos emergencias durante lo corrido de la pandemia, implementando acciones y estrategias que permitieron contener el virus en algunos colombianos y apoyar a quienes también se vieron afectados económicamente por las cuarentenas y cierres.



Por su parte, el ministro Ruiz informó que la decisión se había venido contemplando y estudiando desde hace dos semanas, esto teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que tiene Colombia y en cómo se ha desarrollado el virus.



“Se analizaron las diferentes condiciones bajo las cuales se planteó la emergencia sanitaria que eran tres: la primera era lograr la reducción de la mortalidad en el país, el segunda era levantar y mejorar las condiciones de respuesta del sistema de salud en Colombia y la tercera era la reactivación económica”, aseguró el ministro.



Finalmente, el Gobierno invitó a los colombianos a seguir acudiendo a los puntos de vacunación y a ponerse los refuerzos.