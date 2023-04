"A Dios confió la Policía": Palabras de despedida del General Sanabria tras salir de su cargo

A través de su cuenta de Twitter, el exdirector de la Policía Nacional general Henry Sanabria, quien fue relevado de su cargo este miércoles por orden del presidente Gustavo Petro, agradeció a Dios y al Gobierno haber liderado esta institución durante estos ocho meses.



“Mi partida con el ‘adiós’: A Dios confío mi #alma, a Dios confío mi historia, a Dios confío a los míos, a Dios confío a los residentes en #Colombia, a Dios confío a las fuerzas militares, a Dios confío a la Policía Nacional y a Dios confío todo”, escribió el exdirector.



El anuncio de la salida del general Henry Sanabria fue hecho en la mañana de este miércoles por el presidente Gustavo Petro, quien agradeció su trabajo y el de la subdirectora Yackeline Navarro, quien también fue relevada. El nuevo director será el general William Salamanca.



La salida de Sanabria de la Policía se da después de las diversas críticas que recibió por las declaraciones en las que dijo que en la Policía hay cerca de 12.000 uniformados con VIH, y a quienes relacionó con la comunidad Lgtbiq+.



“Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad Lgbtiq grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, respondió el general en entrevista con la Revista Semana, cuando se le preguntó la razón de por qué hay tantos casos de esta enfermedad dentro de la Policía.



Entre las polémicas declaraciones, el general dijo además que les ha dicho a los uniformados que no asistieran a fiestas para evitar problemas. “En su momento, cuando reunía a la gente de mi equipo, les decía: Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho”.



Por otro lado, el general cuestionó incluso el uso de preservativos como el condón que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el único método de planificación capaz de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.



"El condón es un método abortivo. Sobre todo, para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: '¿Aceptareis los hijos que Dios te mandará?', y uno dice, 'sí'", afirmó el general.