238.000 personas han ingresado al país tras suspensión de prueba PCR a viajeros

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que a territorio nacional han llegado 283.000 personas desde que se suspendió la exigencia de la prueba PCR para Covid-19 como requisito para ingresar al país.



El director de la entidad señaló que de esas 283.000 personas, el 68 % son colombianos, lo que equivale a más de 192.000 ciudadanos.



“¿Qué quiere decir esto? Que son más de 192.000 personas que han logrado venir a estar en familia. Es un tiempo de fin de año de cuidarnos, de covininidad, pero no de restricción, no de impedir derechos de nuestros colombianos en el exterior y no impedir derechos de nuestra propia ciudadanía, que también está necesitando un motor económico para poder salir adelante”, agregó Espinosa.

Según el funcionario, Migración Colombia tiene plena confianza en el Instituto Nacional de Salud (INS) y en el Ministerio de Salud, y mientras no se reciba instrucción por parte de ellos de exigir nuevamente la prueba PCR para Covid-19, la entidad no adoptará esta medida.



“El 43 % que ha ingresado a territorio nacional ha mencionado que su razón de ingreso al territorio nacional es un fin turístico, eso quiere decir que de ese total de las 283.000 personas, el 43 % por lo menos viene a generar gasto en Colombia, generar gasto en Colombia quiere decir oportunidades para la señora que vende frutas”, indicó.

Migración Venezolana



Migración Colombia ha detectado durante los últimos dos meses en las diferentes carreteras del país más de 12.000 migrantes venezolanos, quienes habrían ingresado de manera irregular al territorio nacional.



De esta manera, en lo corrido de este año se han iniciado más de 80 actuaciones administrativas a empresas de transporte por trasladar migrantes venezolanos sin los llenos de requisitos de ley.



“Desde Migración Colombia hacemos un llamado a la población extranjera para que no se exponga y mucho menos caiga en manos de avivatos, quienes bajo falsas promesas de ayuda, lo único que buscan es aprovecharse de su situación. La frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra actualmente cerrada, para evitar una propagación del Covid-19, la cual ponga en riesgo a nacionales y extranjeros. Cuando un migrante decide cruzar de manera irregular no solo arriesga su vida, sino también su patrimonio”, señaló Espinosa.