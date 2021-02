117 mil vacunas contra el covid-19 de Pfizer llegarán a Colombia este lunes 1 de marzo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente Iván Duque anunció que Colombia recibirá 117.000 vacunas de Pfizer el próximo lunes primero de marzo por parte del mecanismo Covax.



Así lo dio a conocer el mandatario en el marco de la cumbre de gobernadores que se adelanta este viernes desde el departamento del Meta.



Colombia será el primer país de América Latina y uno de los primeros en el mundo en recibir vacunas contra el covid-19 por medio del mecanismo Covax, luego de que esta semana Ghana recibiera 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca.

“Somos el primer país en América porque nos preparamos a tiempo, porque decidimos hacer ese acuerdo multilateral y tener la sostenibilidad en el suministro de las vacunas", expresó el mandatario.



En el marco del anuncio, el presidente también lanzó una crítica a quienes aseguraron que el mecanismo Covax no sería eficaz para la vacunación contra el covid-19 en el país.



“A los que dijeron que Covax no servía, que no era real, que era una ilusión, la respuesta son los hechos, porque actuamos pensando en el bienestar de los colombianos”, expresó.



Duque también reiteró en la cumbre de gobernadores que quienes intenten saltarse las etapas del plan de vacunación se enfrentarán a las sanciones del código penal que establecen más de cinco años de cárcel para quien viole las normas sanitarias para el control de una epidemia.



Este anuncio de la llegada de vacunas de Covax se suma al hecho por el mandatario este jueves en la presentación de la ley de capitales en el que mencionó que Colombia recibirá 2 millones de dosis de Sinovac el próximo 7 de marzo.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia se han aplicado 81.333 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.



Según Minsalud, en el Valle del Cauca se han aplicado 8933 dosis.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia🇨🇴, con corte al 26 de febrero, 4 p.m.#YoMeVacuno pic.twitter.com/U9JZKvgjJm — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 26, 2021

Covid-19 en Colombia

A nivel nacional el Instituto Nacional de Salud, INS, reportó este viernes 3.567 casos nuevos de covid-19, 116 contagios menos que este jueves.



Así pues, el balance general de contagios en Colombia quedó en 2'244.792, aunque el reporte detalla que solo 36.457 se encuentran activos y 2'141.874 ya lograron superar la enfermedad.



El Instituto Nacional de Salud, INS, señaló que los casos de esta jornada se confirmaron tras realizar 42.066 pruebas: 27.998 PCR y 14.068 de antígenos.



Las regiones con más casos reportados son Bogotá (918), Antioquia (498), Valle (447), Santander (224), Cundinamarca (147), Atlántico (146), Barranquilla (54) y Santa Marta (92).



En cuanto a los fallecimientos, la máxima autoridad en salud afirmó en su boletín epidemiológico que 122 personas murieron por cuenta del virus y en total ya son 59.518 desde el inicio de la pandemia.



113'264.928 personas a nivel mundial se han contagiado de covid-19 desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con las cifras de la OMS.