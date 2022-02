Operadores de telefonía establecen alianzas y soportan la red para teletrabajar

En abril de 2020, el teletrabajo se incrementó no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Por ello, múltiples plataformas ofrecieron sus servicios para facilitar las actividades laborales desde casa, mientras que los operadores de red establecieron alianzas para facilitar la conectividad.



Para ese entonces, Claro, que, según información del Ministerio TIC, era el operador móvil con más accesos fijos a internet, con alrededor de 2,6 millones, anunció inicialmente alianzas con Google y Microsoft, para poner a disposición de las Pyme y grandes empresas del país herramientas colaborativas como Gsuite y Teams, sin costo, hasta por tres y seis meses respectivamente.



Adicional a ello, la compañía anunció que también logró una alianza con Cisco para brindar el servicio de Webex por tres meses y sin costo a las empresas.



En el caso de Tigo, la compañía ofreció gratuitamente a las empresas, hasta por seis meses, acceso a herramientas de colaboración, junto a Microsoft y Cisco, de modo que los empleados pudieran trabajar de forma remota, manteniendo la productividad, a través de videoconferencias, presentaciones online, o la opción de compartir archivos, chat y reuniones.



Tigo, que para ese entonces contaba con aproximadamente 1,47 millones de accesos fijos a internet en el país, puso a disposición de sus usuarios soluciones tecnológicas como escritorios virtuales y redes privadas virtuales (VPN) que posibilitan el acceso seguro y de forma remota a la información y aplicaciones de las empresas.



Telefónica fue otra de las compañías que anunció apoyos. Desde Movistar Empresas, se acordó una alianza con Microsoft para ofrecer a los clientes empresariales, de forma gratuita, el uso de la aplicación Teams, durante tres meses, sin cobros adicionales y con navegación dentro del plan empresarial sin consumo de datos una vez agotado el plan contratado.



La compañía, cuyos accesos ascendían a 992.369 conexiones según cifras de Ministerio TIC, cuenta dentro de su portafolio de Movistar Empresas con soluciones como Office 365, Geogestión y Seguridad McAfee para trabajar con acceso remoto a la información, almacenamiento y gestión segura en la nube, con diferentes herramientas de comunicación y conectividad, soluciones que permiten tener de manera unificada telefonía IP, mensajería, videoconferencias, contenidos compartidos, agendamiento, gestión de rutas, control de horarios y protección de datos.



Otra plataforma que también prestó este tipo de servicios es Avaya con Avaya Spaces, la solución de video y colaboración de la compañía que ofrece de forma gratuita, para empresas, instituciones educativas, proveedores de atención médica y gobiernos.



En ese momento, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, aseguró que desde el gremio de los operadores se trabajaba por asegurar el servicio, “pero con uso responsable por parte de los usuarios” y resaltó: “hay que darle prioridad de acceso a internet a los usos productivos de la red, dejando los recreativos para las horas no laborales”.



Esa coyuntura, según Hoyos, pudo generar un aumento en el consumo de internet fijo de 40%, mientras que el uso de voz móvil creció cerca de 50%, el de datos también aumentó otro 25% y el tráfico actual que tiene WhatsApp se podría multiplicar por cinco ante la mayor necesidad de conectividad. Además, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) aumentó la capacidad de navegación de las entidades públicas que atienden a usuarios con el fin de que puedan brindar servicio eficiente.



El teletrabajo no es un tema nuevo en Colombia. Según MinTIC, desde 2012 el número de personas que laboran en esta modalidad se ha incrementado cuatro veces, de acuerdo con el último ‘Estudio de penetración del Teletrabajo’, elaborado por la cartera y presentado el año pasado. Dicho documento muestra que, en 2018, 122.278 trabajadores y 12.912 empresas ya tenían implementado el modelo, y la mayor concentración de teletrabajadores está en Bogotá (63.995 personas) y Medellín (29.751 colaboradores).



“El teletrabajo es una excelente opción para garantizar la continuidad del negocio, que las economías no se frenen y que los consumidores del producto o servicio no se vean afectados, al tiempo que previene a los colaboradores de posibles contagios como el Covid-19”, comentó Luis Hurtado, director y fundador de Talentop.



Además, se registra una tendencia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial que es el aumento en las jornadas laborales a causa del teletrabajo, con lo cual las personas requieren de conexiones más estables. Según datos de NordVPN, proveedor de servicios de red privada virtual personal, las personas trabajan horas adicionales a su jornada, con un incremento de hasta 40% en las horas de EE. UU y de dos horas más en otros países.



Por esto mismo, desde el Ministerio TIC se emitió un decreto para declarar los servicios de telecomunicaciones y postales como esenciales y que, en consecuencia, no se suspendan sus operaciones y se garantice la instalación, mantenimiento y operación de las redes, para lo cual se priorizó el acceso a través de internet a contenidos y aplicaciones de servicios de salud, atención de la emergencia, información oficial, laboral y educativa.