Zona de ladera de Cali, nuevamente en alerta por la llegada de las lluvias

Jeimy Andrea Arcos mira hacia el vacío y reflexiona por un momento antes de hablar. Alrededor de su casa, construida en una de las empinadas lomas de la Comuna 20 de Cali, crece monte y se divisa el verde tupido de unos árboles. Atrás, enormes cantidades de tierra amenazan con deslizarse sobre su terreno cada que se producen lluvias.

—Es mucha la tierra que caería— dice mientras camina hacia el patio.



A unos metros, rodeados de porciones de tierra contenidas con un pequeño muro de concreto que parece a punto de rebosarse, niños de la sede Manuel María Buenaventura del colegio Eustaquio José Palacios, juegan en medio de la maleza.



Atento a ellos está Jairo Mora, docente que le ha dedicado 13 de sus 56 años a esta pequeña escuela a la que solo se puede llegar por medio de unas estrechas gradas que vienen desde el sector de San Francisco, en Siloé.



—Ese muro frente a la escuela está que se cae hace rato — cuenta.

Unas casas más hacia abajo, en el mismo sector, decenas de hogares, por desgracia, le hacen honor a la canción ‘Casa en el Aire’ de Rafael Escalona: construcciones levantadas sobre pendientes y delgadas columnas. Cada que el cielo se estremece, sus habitantes rezan para que la tierra no se deslice.



Ese el panorama de lo que se vive en la Ladera de Cali cada que llega la primera temporada de lluvias del año. Durante el pasado fin de semana, las múltiples inundaciones y complicaciones producidas por las condiciones climatológicas (hay un 90 % de probabilidad de sufrir el Fenómeno de la Niña) hicieron que la Alcaldía decretara alerta amarilla y calamidad pública para poder generar el plan de prevención.



Muro de contención construido en Las Parcelas, en la Comuna 20 de Cali. Cerca de ahí pasa la quebrada Guarrús, que se crece con las lluvias. Aymer Andrés Álvarez / El País

¿Qué hacer para prevenir?

Durante la primera temporada de lluvias del 2021, en Cali se reportaron más de 500 emergencias en la Ladera. Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía diseñó un plan de urgencia manifiesta, que tenía como meta la construcción de 68 muros en las comunas afectadas (la 1, 18, 19 y 20), pero, un año después de la crisis, no todos están terminados.



Esta semana, Néstor Martínez, secretario de Infraestructura, dio un parte de tranquilidad al afirmar que las obras están cerca de finalizar.

“Estamos en un 80% de ejecución entrando al mes de marzo. Durante este periodo completaremos el 100%”, dijo.



Sin embargo, los habitantes de las comunas 18 y 20 consideran que las obras ya deberían estar terminadas.



Jonathan Bravo Castillo, presidente de la Junta de Administración Local de la Comuna 18, denuncia que los tres muros de contención prometidos para los sectores de Pampas del Mirador, Las Palmas y Los Chorros (frente al hospital Mario Correa Rengifo), debieron ser entregados el pasado 3 de noviembre. Pero los trabajos estuvieron frenados por líos con el contratista.



“Nos preocupa que ocurra una catástrofe como la de Pereira (en febrero un deslizamiento dejó 14 fallecidos). El contratista debía entregar los muros en noviembre, pero suspendió las obras en febrero porque tuvo problemas con la seguridad social de los trabajadores. Hace poco reiniciaron los trabajos, pero con la lluvia todo se retrasa”, explicó.

Por eso, el pasado mes, la interventoría de los contratos de obras de emergencia manifiesta había iniciado una audiencia para multar al contratista, que entregará los muros en abril.



En total, la administración ha invertido $15.780 millones en las obras.

Martínez también anunció que “en articulación con la comunidad, entregamos los materiales y ellos construyen su propio muro”.

No obstante, si los procedimientos de infraestructura no se acompañan de buenos planes de gestión del riesgo, siempre estará latente el peligro.

“Acá en la Comuna 20 hay cinco quebradas que traen empalizadas y piedras, y si a eso le sumamos que tenemos un alcantarillado obsoleto y construcciones en terrenos irregulares, el riesgo aumenta”, opina Luis Eduardo Bernal, miembro de la junta administradora local de esa comuna.



Al respecto, Mónica Jiménez Valencia, subsecretaria para al Manejo de Desastres, aseguró que desde su dependencia se viene fortaleciendo el Satic (Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes Comunitarias), para prevenir y controlar cualquier emergencia.



“Desde el año pasado empezamos a georeferenciar las zonas de riesgo. Tenemos un geoportal que monitorea las 24 horas los niveles de los ríos y la cantidad de agua que cae en la ciudad, y eso nos permite tomar decisiones”.



Esta tecnología se complementa con trabajo en la comunidad, integrando “sensores humanos y comités de diez personas” que sepan reaccionar cuando la lluvia venga con fuerza.



“Dentro de los comités hay personas que saben de primeros auxilios y que conocen las rutas de evacuación que se deben llevar a cabo ante una emergencia. Estos ‘sensores humanos’ están dotados de radioteléfonos para comunicarse de inmediato”, sostuvo.



De acuerdo con Jiménez, las zonas de más riesgo son San Francisco, Belén, Isabel Pérez y la Arboleda en la Comuna 20; La Mina, Tanque 3 y Salón Azul, en la 18; El Aguacatal en la 1 y los corregimientos de Pichindé, Los Andes, Villa Carmelo y La Buitrera.



Para la subsecretaria “el 80% de la prevención del riesgo depende de saber cómo prevenir y cómo reaccionar”.



El cielo se encapota y Jeimy espera que su hogar no se mueva de donde está, mientras Jairo Mora clama porque el municipio ayude a la escuela y a los niños. “No los puedo evacuar, la educación es un derecho de todos”.

Tener en cuenta

Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo, recomendó a los ciudadanos evacuar las zonas de río si ven que el color del agua cambia o si están cayendo rayos.



Jairo Ángel Escobar ingeniero civil de la Secretaría de Gestión del Riesgo, dijo que en marzo caerían entre 120 y 160 milímetros de agua. El año pasado cayeron 600 durante el mismo mes.