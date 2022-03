Violencia en colegios de Cali preocupa a las autoridades, ¿qué se está haciendo para evitarlos?

Hay preocupación en Cali por el aumento de riñas en los planteles educativos, uno de los casos más recientes se presentó el pasado jueves 10 de marzo en el corregimiento La Buitrera, donde dos alumnos, uno de noveno y otro de décimo grado, se fueron a los golpes.



En los hechos, que quedaron registrados en un video que circula por redes sociales, se observa cuando uno de los jóvenes intenta usar un arma blanca en medio de la confrontación, hasta que una docente llega a separarlos. Ambos estudiantes fueron suspendidos durante algunos días y, adicionalmente, se les ofreció ayuda psicológica.



“En estos momentos los estudiantes se encuentran, por seguridad y manejo de emociones, apartados por unos días mientras logramos esclarecer la situación y direccionamos correctamente la activación de rutas de psicología y otros elementos de salud”, aseguró Jorge Enrique Silva, rector de la institución.

La Secretaría de Educación de Cali estableció una alerta con el fin de indagar lo que pasa emocionalmente con los jóvenes después del confinamiento a raíz de la pandemia.



Otro de los casos se presentó hace tan solo una semana, el pasado 3 de marzo, cuando se registró una pelea entre dos adolescentes de la Institución Educativa Inem Jorge Isaacs. El hecho quedó registrado en video y, al igual que en el caso anterior, fue publicado en redes sociales por los mismos estudiantes que se encontraban en el lugar.



En la grabación se observa la manera en la que las estudiantes se lastiman mutuamente agarrándose del cabello y estrujándose, mientras que varios de sus compañeros realizan un círculo alrededor del enfrentamiento y alientan a las estudiantes involucradas en los hechos.



Las estudiantes se habrían citado después de clase en uno de los parques del barrio Calima, luego de que una de ellas compartiera un video en la que se observaba a su compañera bailando.

La Policía de Infancia y Adolescencia activó la nueva línea celular 3175357585, ante cualquier situación que atente contra los niños, niñas y adolescentes.

La Policía de Infancia y Adolescencia también se pronunció al respecto y aseguró que “en el colegio Inem participamos en el Comité de Convivencia de acuerdo a la ley 1620 del manual de convivencia. En este caso en particular se tomaron determinaciones y acuerdos de no repetición de la violencia”.



Como si fuera poco, ayer se conoció en redes sociales otro video en el que se observa un caso más de agresión entre dos estudiantes del Colegio Bilingüe Lancaster, ubicado en el sur de Cali. En la grabación, hecha al interior de un salón de clase, un joven golpea a una compañera en el rostro. Al parecer, esta agresión se presentó tras una discusión entre los estudiantes.

​

En un comunicado, la institución educativa informó que “se presentó una situación reprochable entre estudiantes de nuestras instalaciones. Al respecto, rechazamos firmemente estos hechos y reiteramos el compromiso con el respeto, los principios y los valores”.



El País trató de comunicarse con el colegio pero no obtuvo respuesta, a lo cual la teniente Adriana Corrales, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, aseveró que en esta institución se activó el acompañamiento formalmente solicitado.



De acuerdo con Álvaro José Pretel, analista e investigador en temas de seguridad y defensa, “el factor que desencadena las riñas muchas veces tiene que ver con problemas de convivencia. Una de las razones más importantes es porque no hay métodos efectivos en la resolución de conflictos y en general Cali es una ciudad con un alto número de riñas”.



Todas estas situaciones han alertado a la Policía de Infancia y Adolescencia, por lo que se decidió activar todas las capacidades que están conformadas por 23 oficiales, 9 profesionales del grupo de protección a la infancia y adolescencia, 40 auxiliares y 10 Policías destinados exclusivamente a atender las riñas, incluida la patrulla para dar respuesta a cualquier situación que se presente en los entornos educativos, especialmente a las 12:30 p.m., hora en donde más ocurren este tipo de conflictos porque es el momento de salida de los estudiantes.



Además, se dispuso una campaña conformada por policías de infancia y adolescencia para dar capacitaciones a los niños de todas las edades, esto coordinado con los rectores de las instituciones y con los profesores, ofreciendo dinámicas como llevar a youtubers e influenciadores para que los menores entiendan que se pueden hacer otras cosas diferentes a violentar y burlarse de sus compañeros.



“Es importante el acompañamiento policial en las instituciones, pero no podemos ponerle uniformados a las afueras de todos los colegios porque no todos lo requieren. Esto debe ser un trabajo articulado con los padres y los planteles educativos, es fundamental que la educación y respeto se inculque en casa y se fortalezca en los colegios”, puntualizó la teniente Corrales.

A lo que Pretel enfatizó que más allá de uniformados afuera de las instalaciones de los colegios, es fundamental promover todos los aspectos de mediación de conflictos escolares, pues “está demostrado en casos internacionales que cuando un tercero, como un alumno es el mediador en un conflicto entre estudiantes, puede lograr que las dos partes lleguen a un consenso más eficiente que cuando un Policía va a un colegio tratando de dirimir los aspectos de riñas”.

Visitas



La Policía de Infancia y Adolescencia inició visitas a algunos planteles educativos donde se han detectado actos de riñas y peleas entre compañeros de clases, además se activó un plan de requisas a las afueras de las instituciones educativas.



Una de las primeras requisas se desarrolló en el Colegio Santa Librada de Cali y en la Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor, del municipio de Yumbo, con el fin de evitar el ingreso de elementos que comprometan la seguridad e integridad de los menores.