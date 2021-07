Vigilancia en 12 puntos de Cali por manifestaciones del 20 de julio

Alejandro Cabra Hernandez

Tanto la Fuerza Pública como las autoridades de Tránsito de Cali harán presencia en 12 puntos donde se esperan concentraciones durante las protestas convocadas para este martes. Lo anterior, con el fin de garantizar la seguridad en toda la ciudad y evitar cualquier tipo de bloqueos, como los que ocurrieron hace algunas semanas por el paro nacional.



Sameco, Paso del Comercio, el Puente de los Mil Días, Calipso, la Calle 70 con Carrera 39, Puerto Rellena, los alrededores de la Universidad del Valle, Meléndez, la Glorieta de Siloé, la Loma de la Cruz, la Portada al Mar y el puente de Juanchito son los puntos donde se esperan posibles manifestaciones.

Respecto a las actividades anunciadas para este martes, la principal es una marcha que partirá a las 9:00 de la mañana en la Plazoleta San Francisco, frente de la Gobernación para luego continuar sobre la Calle 10, Carrera 10 y Calle 5a para llegar al Parque de las Banderas, donde se desarrollarán actos culturales, según los organizadores.



Pero también se tiene programado que los protestantes tengan como destino la Loma de la Cruz a partir de las 8:00 de la mañana desde Calipso, Paso del Comercio, Sameco y Universidad del Valle.



“Alrededor de 3.500 hombres y mujeres policías harán un cubrimiento especial para garantizar la protesta pacífica; nos ha llegado un apoyo importante desde Bogotá con la presencia de 700 uniformados. Vamos a estar muy pendientes de que se respeten los derechos humanos y a tener presencia en los puntos en donde hubo bloqueos el 28 de abril”, indicó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana.



De hecho, la Policía tendrá el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea, que aportarán alrededor de 800 uniformados para las labores del martes para un total de 4300 miembros de la Fuerza Pública. El helicóptero El Halcón, una serie de drones y un total de 876 cámaras de seguridad serán claves.



León agregó: “Ya estamos en las entradas y salidas de la ciudad para hacer requisas, saber qué llevan o traen las personas que ingresan a Cali y vienen de diferentes regiones, pero también revisar sus antecedentes judiciales”.



El general indicó que también harán acompañamiento al MÍO, el cual prestará sus servicios, pero que los suspenderá si llega a haber una información que evidencie un peligro contra sus pasajeros e infraestructura. En caso de haber un desvío de rutas, es importante que usted esté atento a las redes sociales de Metrocali en:

https://twitter.com/METROCALI.



Es importante recordar que desde el viernes de la semana pasada fue instalado el Puesto de Mando Unificado, PMU, que vigilará de cerca el comportamiento del paro. Está conformado por la Policía, el Ejército, Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI), la Fiscalía, Personería Municipal, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y un delegado de las Naciones Unidas.



Por otro lado, desde las 7:00 de la noche de hoy hasta las 5:00 a.m. de mañana regirá la Ley Seca, mismo horario que funcionará entre el martes y miércoles. También estará prohibida la circulación de volquetas y demás vehículos de transporte terrestre automotor de carga, al igual que el transporte y disposición de escombros, cilindros de gas y mudanzas.



Y si bien el alcalde Jorge Iván Ospina ha insistido que “todavía no dejamos de lado el toque de queda para aplicarlo solo si es necesario”, en el resto del Valle regirá esta medida desde las 7:00 p.m. del lunes 19 de julio hasta las 5:00 a.m. del martes 20 de julio, con mismo horario entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.



Las excepciones a este decreto de la Gobernación incluyen ambulancias, trabajadores de la cadena de abastecimiento, transporte de medicamentos, personas que necesiten asistencia médica o aquellos que deban viajar desde y hacia el aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’.

Posible infiltración

En Cali ya se cuenta con investigaciones preliminares que señalan que bandas criminales y oficinas de cobro buscarían infiltrar la protesta social para “mover dineros oscuros e instrumentalizar algunos jóvenes con la finalidad de generar bloqueos sistemáticos”, según la Alcaldía.



El fin de semana también se difundió un video grabado por representantes de la Primera Línea de Calipso que decían que “pese a que suspendieron los bloqueos, no los descartamos”.



El secretario de Seguridad, Carlos Soler, recordó que el Municipio dispuso de recompensas entre los $50 millones y $500 millones para quien entregue información que permita la captura de los involucrados en actos vandálicos y terroristas.



En materia seguridad vial, Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali, informó que durante todo el día operarán más de 200 agentes de Tránsito, quienes también estarán pendientes en caso de algún siniestro en las carreteras.



“Vamos a garantizar que haya movilidad hacia la red hospitalaria y megacentros de vacunación. Una recomendación importante para los conductores es evitar acercarse a los puntos en donde pueden haber concentraciones y si van a hacer alguna compra o trámite, que lo hagan en su ecosistema cercano. Nuestras operaciones tendrán el acompañamiento de la Fuerza Pública”, afirmó el funcionario.