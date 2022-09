Video: usuario del MÍO fumando dentro de un bus genera indignación en redes sociales

Un video que muestra a un hombre fumando, al parecer marihuana, dentro de un bus del MÍO, ha generado indignación en redes sociales. Los ciudadanos exigen más control a las autoridades para frenar este tipo de acciones.



En el video, grabado por otro usuario del MÍO, se observa como un hombre prende lo que sería un cigarrillo de marihuana, dentro del bus, mientras el vehículo está en movimiento.



Ante esta situación, los demás ciudadanos que viajan en el bus no intervienen, al parecer, por miedo a recibir alguna reacción negativa por parte del hombre.



Los ciudadanos en redes sociales han reaccionado a este video con indignación y exigiendo a las autoridades locales más control en las estaciones y buses del Sistema Masivo.



"Por Dios... ¿hasta cuándo? ¿quién salvará este sistema? Esto no tiene presentación"; "Valiente el que saca el celular para grabarlos…! Que tristeza y miedo", son algunos de los comentarios en redes sociales.



"Esto lo hemos visto varias veces en el Mío, y nos ha tocado bajarnos en la siguiente estación, porque nadie hace nada, el olor era impresionante. Ya no respetan. Por favor alcalde haga algo", pidió otro ciudadano.



Lea aquí: Video: ¡Ni les dio pena! La supuesta colatón en estación del MÍO de Menga que indigna a las redes

#Cali | Cómo bien caripelao este sujeto?



Lo grabaron consumiendo droga en un bus del MIO. #TwitterosCali pic.twitter.com/i5IKX08rN2 — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) September 9, 2022