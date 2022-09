Video: ¡Ni les dio pena! La supuesta colatón en estación del MÍO de Menga que indigna a las redes

En video quedó registrada una supuesta colatón en la estación de Menga del Sistema de Transporte MÍO, donde, al parecer, un gran grupo de personas ingresó sin pagar el pasaje.



A través de redes sociales se difundió la grabación en la que fue captado el momento cuando alrededor de 30 ciudadanos entraron a la estación en tumulto.



Algunas de las personas involucradas, incluso, ingresaron corriendo para evadir los posibles controles por parte de las autoridades o los guardas de seguridad.

📲Un usuario del MIO grabó lo que sería una "colatón", varias personas ingresaron a la estación Menga sin pagar el pasaje. pic.twitter.com/rCMocTLhOy — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) September 9, 2022



“Toda esa cantidad de pueblo se está colando”, asegura en el video una de las personas que graba la bochornosa situación. “No son dos ni tres, son cantidades alarmantes”, dice también el ciudadano que divulgó el clip.



Lea también: ¡Fuego en Twitter! Pelea entre Jorge Iván Ospina y el senador Motoa no para



Además, critica el Sistema de Transporte y manifiesta que “Metrocali no se sacude para nada”. Como era de esperarse, el hecho ha generado indignación y algunos internautas reclamaron respuesta de las autoridades locales.



“Cali siente una ausencia de autoridad demasiado grande, ¿dónde está el poder del Estado y la labor del municipio?”, cuestionó un usuario en Twitter, mientras que otras personas afirmaron que es “increíble el abandono” en las estaciones.



Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha entregado detalles sobre este hecho.