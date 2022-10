Video: ¿todo por una silla? la curiosa maniobra de un ladrón para robar en una casa en Cali

En la madrugada de este jueves quedó grabado en cámaras de vigilancia la curiosa maniobra que utilizó un hombre para robar una vivienda del barrio La Primavera, en el oriente de Cali.



En el video se logra ver cómo el presunto ladrón aprovechó la hora para subirse sobre una plataforma con la que se impulsó hacia el balcón de la vivienda donde se encontraba una silla de plástico.



Al lograr estar en el balcón, el hombre agarra la silla, se lanza desde dicha altura y emprende la huida del lugar con objeto en mano.



👉En la madrugada de este jueves quedó grabado en cámaras de vigilancia la curiosa maniobra que utilizó un hombre para robar una vivienda del barrio La Primavera, en el oriente de Cali. pic.twitter.com/xfmzpDXDEU — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 13, 2022

En redes sociales, los internautas no se hicieron esperar, haciendo curiosos comentarios como: “En Cali los ladrones cargan esponja para robarse hasta un mojado” o “Al ladrón le llegó visita y no tenía donde sentarla”.



Algunos otros se mostraron sorprendidos por el ingenio que tuvo el ladrón para robarse lo que califican como una ‘simple silla’ y arriesgar su vida por tirarse desde ese segundo piso.



Cabe mencionar que, ante la ola de delincuencia que se presenta en la ciudad, las personas han tomado la iniciativa de proteger sus barrios y mostrarse en desacuerdo por la poca presencia de policías protegiendo.