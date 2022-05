Video revela que el conductor de la ambulancia involucrada en accidente se pasó el semáforo en rojo

Tras el aparatoso accidente que se registró en la noche de este miércoles entre un vehículo particular y una ambulancia, videos de dos cámaras de seguridad del sector muestran que el conductor de la ambulancia sí se habría pasado el semáforo en rojo.



Es clave recordar que el accidente se presentó a las 7:23 p.m. a la altura de la Avenida 2BN con Calle 26, entre una ambulancia con placas DCO413 y una camioneta de placas BXE930.



Este jueves, se conocieron los registros de de dos cámaras de seguridad ubicadas sobre la Calle 26, donde se observa que el conductor del vehículo particular cruza luego de que el semáforo cambie a verde.



📌En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que una ambulancia se volcó ayer en la Avenida 2BN con Calle 26.



Posteriormente, aparece la ambulancia que transita por la Avenida y, en ese momento, se produce el choque. A pesar de que el impacto contra el vehículo de servicio médico fue fuerte y se dio un volcamiento, los ocupantes de los carros no resultaron lesionados.



Asimismo, las autoridades informaron que el conductor de la ambulancia, quien se desplazaba sobre la Avenida 2BN con dirección hacia norte, colisionó con el vehículo que transitaba sobre la Calle 26.



No obstante, cabe resaltar que tanto los conductores como los vehículos tienen los documentos al día. Según informó 90 Minutos, la ambulancia pertenece a la empresa PAC Paramédicos Cali.



Entretanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado a los conductores de ambulancias de la ciudad. "Una vez más ante Fiscalía General de la Nación vamos a denunciar este hecho. Ir a buscar un paciente no significa que se puedan romper los límites de velocidad permitidos, las programaciones de los semáforos, las señales y el Código de Tránsito", aseguró el Mandatario.

La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. "No puede ser que imágenes como esta se vuelvan el pan de cada día para los caleños y que la guerra del SOAT nos gane. Trabajaremos con más ímpetu, desde nuestras facultades como Distrito, para atacar la problemática", trinó.