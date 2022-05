Detalles de las primeras intervenciones a la fachada de la Iglesia de San Francisco

Tras la caída de una parte de la fachada del complejo religioso de San Francisco, en el centro de Cali, se conocieron detalles de los daños que presenta el templo y las primeras intervenciones para su recuperación.



María Eugenia Velasco, directora de la Escuela Taller de Popayán, encargada de la restauración de la Iglesia, aseguró que en la parte interior de la Iglesia “se alcanza a percibir un poco parte del colapso de la fachada, pero no se ven mayores daños”.



Del mismo modo, la arquitecta explicó que “la idea es hacer unos primeros auxilios, poder cubrir la fachada para que el agua no haga más daño”. Según Velasco, los plásticos para realizar este proceso llegarán hoy.



La directora de la Escuela Taller de Popayán también contó que, como parte del proceso de restauración, será necesario “desmontar buena parte de la cubierta y desmontar el pedazo de viga que fue lo que colapsó con la fachada que se perdió”.



Este jueves se está evaluando cómo adelantar este proceso sin profundizar el daño en la fachada. “Los ingenieros están viendo cuál es la manera más segura de hacer el desmonte de esos pedazos de viga para que no se siga cayendo, que no causen más destrozos, y que no puedan causar daños a una persona que esté abajo”, dijo Velasco.



También el director del Inciva, Jhonathan Velásquez, contó que ya empezó el rescate de vestigios arqueológicos en el complejo religioso de San Francisco. Esto, con el fin de recuperar el material y, posteriormente, usarlo en la restauración.