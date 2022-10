Video: "No voy a llevar a nadie": El agarrón de un conductor del MÍO con un usuario

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el Sistema de Transporte Masivo en Cali. Esta vez, el protagonista fue un conductor del MÍO que insultó a uno de los pasajeros en la estación Universidades.



En video quedó registrada la acalorada discusión entre un usuario y el conductor que cubría la ruta T31. Desde el interior del bus, un pasajero graba el momento en que el operario insulta a alguien en una bahía de la estación.



Aunque las imágenes no muestran quién es la otra persona, se observa a otro ciudadano tratando de calmar la situación. Al parecer, el conductor se molestó porque una pasajera “iba chateando” en el vehículo sin sostenerse. “Luego se cae y el problema es de uno”, aseguró el hombre.

En horas de la mañana, un conductor del MIO agredió a un pasajero que lo grababa mientras discutía con otro usuario que lo habría enfrentado por haber sido grosero con una pasajera. El hecho ocurrió en la estación de Universidades y se negó a continuar con su recorrido.



🎥RR. SS pic.twitter.com/1dYt7dyWFK — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 7, 2022



No obstante, el problema empeora cuando el conductor ingresa nuevamente al articulado y el usuario que graba la escena con su celular le pregunta “¿qué le pasó”. En ese momento el hombre se torna agresivo e incluso, le lanza el dispositivo móvil al piso.



La molestia del conductor llega al punto de rehusarse a continuar el recorrido. “Yo no voy a llevar a nadie”, dice el hombre, mientras varios pasajeros protestan y hasta piden llamar a la Policía.



En redes sociales este suceso causó toda clase de comentarios. “No solo está mal servicio con las rutas y el tema de inseguridad en estaciones y buses, también la falta de educación de sus conductores”, aseguró un ciudadano.



El presidente de Metrocali, Oscar Ortiz, por su parte, manifestó que este tipo de comportamientos no representan a la entidad.



“Rechazamos este tipo de comportamientos violentos y negativos que en nada reflejan la filosofía de servicio de la entidad, enviamos reporte y exigimos pronta respuesta por parte del concesionario, estas acciones deben ser corregidas de inmediato”, dijo Ortiz en su cuenta de Twitter.