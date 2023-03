Video: impactante choque en Cali, ambulancia y bus del MÍO colisionaron en la calle quinta

Un fuerte choque entre un bus del MÍO y una ambulancia se registró en la mañana de este jueves en la Calle 5 con con Carrera 56, en Cali .



El accidente dejó dos personas lesionadas, el conductor y la auxiliar de la ambulancia, quienes quedaron atrapados dentro del vehículo. Las dos personas lograron ser rescatadas luego de varias labores del Cuerpo de Bomberos de Cali.



​De acuerdo con el reporte de las autoridades, la hipótesis que se maneja es que el siniestro se habría presentado luego de que la ambulancia chocó contra el MÍO en el momento en que este frenó en un semáforo.



👉En la mañana de este jueves se presentó un accidente de transito entre una ambulancia y un bus del MÍO, en la Calle 5ta con Carrera 56. Se reporta dos personas lesionas en el accidente, el conductor y la auxiliar, quien quedó atrapada dentro del vehículo. pic.twitter.com/X9dsvFahl2 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 9, 2023



Según se indicó, la ambulancia habría invadido el carril del MÍO sin llevar ningún tipo de emergencia médica. Incluso, se detalló que el carro de servicio de salud no alcanzó a frenar por la velocidad que llevaba.



👉En video se registra el rastro del frenado por parte de la ambulancia, quien debido a la velocidad que llevaba no alcanzó a frenar cuando el bus del MÍO paro en semáforo en rojo. Según informan la ambulancia invade carril del MIO sin ningún tipo de emergencia. pic.twitter.com/AxNKxj5DnN — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 9, 2023



Al respecto, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, confirmó que la ambulancia no estaba cubriendo ningún tipo de emergencia en el momento del siniestro.



"La ambulancia colisiona contra un bus del MÍO que estaba frenando en un semáforo en rojo. Como resultado se presentaron las lesiones de las dos personas que iban a bordo de la ambulancia. El llamado al gremio es a respetar los espacios del masivo y a no poner en riesgo a los demás", dijo.



Vallejo, además, indicó que en la Calle 10 con Carrera 50, en la Autopista Suroriental se registró un accidente que involucró una volquete, un taxi y una camioneta. "A pesar de lo aparatoso que fue, afortunadamente no hay personas lesionadas", precisó el Secretario.