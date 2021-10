Video: desvisten y agreden a dos mujeres implicadas en presunto intento de hurto en Cali

Un nuevo caso de justicia por mano propia se presentó este lunes cuando dos mujeres fueron desvestidas y agredidas por la comunidad luego de que, al parecer, cometieron un hurto en un establecimiento comercial del centro de Cali.



El caso se registró hacia las 4:00 p.m. en la Carrera 6 entre calles 13 y 14, luego de que las jóvenes fueran señaladas por la comunidad de hurtar en un local de venta de zapatos.



En videos quedó registrado cómo las mujeres son acorraladas por un grupo de ciudadanos quienes las insultan, golpean y les quitan algunas de sus prendas de vestir, incluso su ropa interior, mientras las reprochan.



Uniformados de la Policía llegaron al lugar donde estaba ocurriendo el ataque y rescataron a las jóvenes, quienes fueron trasladadas en una patrulla de la Institución para salvaguardar su integridad.



En las imágenes difundidas a través de redes sociales se evidencia cómo, en el momento en el que las dos mujeres son golpeadas por la multitud, los policías que las llevan esposadas también son agredidos con algunas botellas.



El secretario de Seguridad de Cali rechazó este acto y aseguró que quien entra en esta situación puede verse implicado en la comisión del delito de lesiones personales. Además, hizo un llamado a la comunidad a no cometer estos hechos porque "un delito no se soluciona con otro delito".



"Lo reprochamos porque el código penal permite una detención por parte de la comunidad, pero que las personas estén cometiendo delitos no da para que las golpeen, violen sus derechos humanos o fundamentales y menos para que las desnuden", dijo Soler.