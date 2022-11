Video: comunidad indígena se tomó la Gobernación del Valle para hacer varias exigencias

Desde la mañana de este lunes, un grupo de indígenas del resguardo Kwe'sx Yu´ Kiwe, de Florida, Valle del Cauca, se tomó las instalaciones de la Gobernación del Valle, en el centro de Cali, para exigir soluciones ante varias afectaciones que están viviendo en su territorio.



De acuerdo con la comunidad indígena, una de las razones de la protestas es por una obra en una vía principal del municipio, la cual no ha iniciado, a pesar de que se debía haber terminado a finales de este año.



"La obra era para que ya terminara en este tiempo y resulta que los contratistas no han iniciado la obra, por una cantidad de situaciones. Esta vía es prioridad porque desde ahí sale la comida del municipio de Florida y todo lo que produce la zona. Como no han arrancado esa obra la comunidad ese molestó y ahora han visitado a la gobernadora para que para que le den prioridad", le dijo a El País un miembro de la comunidad indígena.



A esta hora indígenas protestan a las fueras de la sede de la Gobernación del Valle por incumplimiento de proyecto de construcción de obras viales en el municipio de Florida, Valle.



Asimismo, la comunidad indígena dice estar afectada por los deslizamientos que se han presentado en el municipio y la pérdida de la mayoría de sus cultivos por la ola invernal del 2021.



"La Gobernación y los municipios hizo un diagnóstico, pero hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Hay una pérdida del 60% del Acueducto de la comunidad, y por todas estas situaciones de inconformidad la comunidad está manifestándose", añadió un miembro de la comunidad.



Un grupo de indígenas se tomaron el edificio de la Gobernación del Valle. Raúl Palacios / El País

A pesar de que al principio los indígenas cerraron la entrada a las instalaciones, dejando entrar solo a los funcionarios, debido a la mesa del diálogo se llegó a un acuerdo para poder dejar ingresar al publico en general.