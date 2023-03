Viajeros de Ultra Air se encuentran 'varados' en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 

Por la cancelación de las operaciones de Ultra Air en Colombia, cientos de viajeros que tenían programados sus vuelos con esta aerolínea se encuentran 'varados' en el Aeropuerto de Cali, Alfonso Bonilla Aragón.



La grave situación económica de esta compañía, llevó a cerrar sus rutas nacionales que funcionaban con apenas tres aviones, lo que le impidió continuar sus operaciones.



Es por ello, que más de 400 personas se encuentran estancadas en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a la ciudad de Cali, donde tenían programados 7 vuelos, de los cuales 3 fueron cancelados desde el lunes pasado y se esperaba que los 4 restantes fueran atendidos con normalidad.



Hasta el momento, la aerolínea no ha brindado una solución oportuna, sin embargo, Avianca y Latam se ofrecieron a ayudar a los pasajeros. No obstante, varias personas se han quejado porque no encuentran vuelos cercanos a sus fechas programadas y los precios están elevados.

“Avianca nos dice que no hay cupos después del 12 de abril. Latam dice después del 3 de abril y que cuestan 300 mil pesos por persona”, señaló una viajera afectada.

Desde Cali, muchos pasajeros tenían sus vacaciones programadas para ciudades como Bogotá, Medellín, San Andrés y Santa Marta.

“Nosotras venimos de Tumaco, somos 45 mujeres. Trabajamos duro para poder darnos este gustico, pero no se puede porque realmente desde Tumaco ya venimos con tropiezos y acá es igual”, reiteró la pasajera.