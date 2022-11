Desde las 5:00 a.m. de este jueves, la vía Cali-Candelaria fue bloqueada por habitantes del sector de Ciudad del Campo, quienes nuevamente protestaron en contra de los estragos generados por la ola invernal, el alcantarillado y las obras inconclusas de la doble calzada.



La protesta, que irá hasta las 9:00 a.m., volverá a tomar forma en horas de la tarde, pues los manifestantes exigen la presencia de la Gobernadora del Valle, y de los alcaldes de Palmira y Candelaria, quienes al parecer no han dado soluciones claras a esta situación.



Algunas personas aseguran que los mandatarios locales se están 'tirando la bola' y no son claros con la comunidad. Este cierre ya había sido anunciado por los propios manifestantes, quienes, entre otras cosas, exigen mejores condiciones para transitar.



Ante esta situación, la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseguró que es necesario que la Alcaldía de Palmira se encargue de realizar las obras de alcantarillado para que posteriormente la Gobernación pueda llevar a cabo la pavimentación de la vía, esto haciendo referencia al sector de Poblado Campestre que es donde se registra la manifestación de este jueves..

👉 Congestión vehicular en el la vía Cali-Candelaria debido a los bloqueos y manifestación por parte de la comunidad de Ciudad del Campo, quiénes exigen al gobierno una solución a los problemas de movilidad y seguridad en la zona.



🎥 Áymer Andrés Álvarez / El País pic.twitter.com/BTQE1lDqKy — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 24, 2022

👉 Se presenta bloqueo en el puente Juanchito, en la vía Cali- Candelaria, por parte de la comunidad de Ciudad del Campo, quienes exigen al gobierno soluciones a la seguridad y la movilidad en la zona.



🎥 Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/1qs2aXmntq — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 24, 2022

Comunidad ya levantó el bloqueo

Después de más de siete horas de bloqueo de la comunidad de Ciudad del Campo sobre el puente de Juanchito, se rehabilitó el paso en este corredor vial.



Hacia el mediodía se conoció que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, llegó al lugar para conocer en detalle las quejas de los habitantes de la zona. En diálogo con los ciudadanos, dijo que esperan encontrar soluciones concretas las problemáticas que afectan al sector de Ciudad del Campo. ​



Además de las autoridades departamentales, el alcalde del municipio de Palmira, Oscar Escobar, y representantes de la Alcaldía de Candelaria hicieron presencia en el lugar. Redes de acueducto, alcantarillado y pavimentación de vías son algunas de las peticiones de la comunidad.