Vacuna de Moderna aún no llega a Cali, conozca qué biológicos están disponibles

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, confirmó que las vacunas Modrna aún no ha llegado al departamento, por lo cual, la ciudad continúa a la espera de que estas sean entregadas para iniciar la aplicación de segundas dosis de este biológico.



"Seguimos a la espera, sabemos que salió muy temprano desde la ciudad de Bogotá, pero mientras no esté en Cali no podemos garantizar una hora ni un día exacto de cuándo iniciaremos la aplicación", dijo.



Torres precisó, además, que una vez la ciudad cuente con disponibilidad de la vacuna de Moderna, esta será destinada para la aplicación de segundas dosis de las personas mayores de 50 años o con comorbilidades.



Con relación a actual disponibilidad de biológicos, la Secretaria explicó que en la ciudad hay vacunas anticovid de tres farmacéuticas para la aplicación de primeras y segundas dosis a la población de 12 años en adelante.



De acuerdo con lo indicado, en la capital del Valle actualmente hay disponibles biológicos de Pfizer para las mujeres en estado de embarazo y los menores entre 12 y 17 años. Además, se están aplicando segundas dosis de esta vacuna para los grupos poblacionales que lo requieran.



En la ciudad también se están suministrando segundas dosis de la vacuna contra el covid-19 de Sinovac, así como primeras y segundas dosis del biológico de AstraZeneca.



“Tenemos alrededor de 34 mil biológicos de AstraZeneca para mayores de 18 años y, también tenemos Pfizer para jóvenes mayores de 12 años y mujeres embarazadas”, comentó Torres.



Jornadas de vacunación nocturna y en el MÍO

La secretaria informó que a partir de este viernes en Cali se reactiva la vacunación nocturna y, además, anunció que se en varias zonas de la ciudad han dispuesto puntos de vacunación en las estaciones del MÍO.



Según explicó, desde este viernes y hasta el domingo, en la ciudad se habilitarán puntos de vacunación anticovid en las zonas gastronómicas y culturales en las que, en diferentes ocasiones, ya se han adelantado jornadas de vacunación nocturna, entre ellas Ciudad Jardín.



"La estrategia es salir de los megacentros y estar en la calle, por eso vamos a estar en las zonas nocturnas como Granada, Ciudad Jardín, el Parque del Perro y la Carrera 66 con Pasoancho", confirmó Torres.



Con relación a la vacunación en las estaciones del MÍO, la Secretaria manifestó que estas jornadas se estarán adelantando este sábado entre las 7:30 a.m. y las 2:00 p.m. en las estaciones que cubren la ruta Universidades - Flora Industrial en ambos sentidos.



Además, entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. la estrategia de vacunación en el Masivo se llevará a cabo en las estaciones Flora Industrial, Andrés Sanín, Unidad Deportiva y Universidades.



"Tenemos personal en puntos, pero también personal en los buses realizando el consentimiento para que una vez el bus pare apliquemos la vacuna; estamos tratando de que sea más fácil y con mejor acceso para la comunidad", precisó.