En la mañana de este miércoles 15 de marzo usuarios del transporte masivo MÍO realizaron un bloqueo en la estación de Universidades, al sur de Cali, en protesta por las demoras y la falta de buses. Las manifestaciones y quejas por parte de la ciudadanía crecen mientras la crisis del sistema se agrava.



No es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. Ante el desespero por la tardanza de los buses y la estaciones abarrotadas la gente decide protestar.



Le puede interesar: Capturan a hombre que habría mostrado sus genitales a una menor en un bus del MÍO



Usuarios reportan que la ruta T31 es la más demorada. Las estaciones de Chiminangos y Universidades son las que más se congestionan en horas pico.



📌En la mañana de este miércoles usuarios del MÍO realizaron un bloqueo en la estación Universidades para mostrar su inconformidad por los retrasos de los buses que prestan el servicio de transporte en Cali.



🎥 Tomado de redes sociales pic.twitter.com/BrxU7122w7 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 15, 2023

Cientos de caleños se han quejado a través de redes sociales, argumentando que no es justo el trato que reciben por parte de Metrocali.



Lea además: La apuesta de la Alcaldía con el proyecto que busca fortalecer el MÍO y el transporte público



"Entendemos que a Metrocali y a los concesionarios esto no les duele, el usuario no merece este maltrato por parte del sistema de transporte masivo", escribió un usuario.



La crisis del MIO parece no tener salida. Este 23 de febrero se aprobó en primer debate la inyección de 1.3 billones para la salvación del sistema-. Sin embargo, todavía persisten las dudas sobre cómo se invertirán estos recursos.