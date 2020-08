Usuarios del MÍO protestaron este sábado en el sur de Cali tras suspensión de varias rutas

Erika Mantilla

Cerca de las 8:20 a.m. de este sábado decenas de usuarios del MÍO bloquearon las vías aledañas a la estación Universidades en el sur de Cali por las demoras que generó la suspensión de varias rutas y los cambios en la frecuencia de otras, anunciados por la empresa Metrocali la semana pasada.



Los ciudadanos realizaron plantones en el cruce de la Carrera 100 con Calle 16, hasta donde llegaron uniformados de la Policía para controlar el orden público y evitar afectaciones a la movilidad.



En imágenes que circularon por redes sociales se puede observar una gran afluencia de pasajeros en lugar.

El pasado 11 de agosto Metrocali anunció que 21 rutas dejarían de operar y otras 23 cambiarían su recorrido y frecuencia por el efecto de la crisis derivada de la pandemia del covid-19. La mayoría de ellas cubren el sur y el oriente de la ciudad.



Las rutas que dejarán de prestar el servicio son la A24 Altos de Menga – El Bosque – Versalles; A36 Chiminangos – Guayacanes; A37A Salomia – Sena – Villa del Prado; A41C Andrés Sanín – Valle Grande; A45B Villa Colombia – Estación Chapinero – San Marino; A52 Nuevo Latir – Hospital Isaías Duarte Cancino – Llano Verde.



Además, las rutas que cambiarán su horario en horarios pico son la A02 San Bosco – Atenas – Zoológico; A03 Santa Librada – Nacional; A04 Manzana del Saber – Bellavista; A05 Av. Las Américas – CAM – La Portada; A06 San Bosco – Aguacatal. Estas y demás rutas funcionarán de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.; los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.



Óscar Ortiz, presidente de la compañía, explicó que la determinación se tomó debido a la baja demanda y ocupación que tiene el sistema ya que hoy solo se mueven 162.000 pasajeros en día hábil, y esta situación ha generado que los costos del sistema se eleven, mientras los ingresos se encuentran por el suelo.