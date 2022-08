Unimetro recibe ultimátum para estar al día con pago de pólizas de buses del MÍO

La situación del Masivo Integrado de Occidente no mejora. La polémica más reciente se dio luego de que se conociera que Unimetro, una de las cuatro empresas prestadoras del servicio del MÍO, tiene sus pólizas vencidas.



La información salió a la luz porque la Compañía de Seguros Mundial informó este viernes a Metrocali que cancelaría las pólizas de responsabilidad civil de autos y accidentes personales, correspondientes a la empresa Unimetro S.A., y que registra una mora en las primas de más de 438 días.



Ante esto, el operador del MÍO anunció la salida de circulación de los autobuses del concesionario Unimetro a partir de este sábado 27 de agosto.



“Esta decisión es bastante responsable porque son muchas las personas que saldrían afectadas en caso de presentarse algún accidente”, comentó Iván Ochoa, vocero del sindicato de trabajadores de Unimetro.



Lea además: ¿Cuál será el futuro de los 192 carretilleros de Cali que deben dejar sus vehículos de tracción animal?



Sin embargo, horas después, se conoció que la compañía de Seguros Mundial extendió por cinco días el plazo para que Unimetro se ponga al día con el valor de las respectivas pólizas.



El presidente de Metrocali, Oscar Javier Ortiz, envió un parte de tranquilidad a los usuarios, dado que “el sistema está operando con los cerca de 20 buses de Unimetro también, y a la espera que resuelva su situación para que no se afecte el servicio a los caleños”.



No obstante, para Iván Ochoa esta prórroga al concesionario es una falta de respeto y de seriedad, no solo con los trabajadores sino con los usuarios.



“Esto significa que durante estos días no va a mejorar nada, que seguimos igual o peor, sin ningún tipo de garantía”, afirmó el vocero sindical.



Así, Unimetro tiene plazo hasta el 31 de este mes para renovar las pólizas y continuar prestando el servicio de transporte público en la ciudad. De no cumplir con sus obligaciones, Metrocali tendrá que sacarlo de operatividad y atender la demanda con los tres operadores restantes que tiene el MÍO.



“Esperamos que si Unimetro incumple, como lo ha hecho en otras ocasiones, por seguridad de los conductores y pasajeros no dejen que siga en circulación. No es que uno no quiera trabajar, sino que para hacerlo necesitamos que nos den garantías”, aclaró Ochoa, del sindicato de Unimetro.