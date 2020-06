Un enfermero falleció en Cali tras una larga batalla contra el covid-19

Alejandro Cabra Hernandez

La Secretaría de Salud de Cali confirmó este lunes que un profesional de salud habría fallecido en Cali tras contagiarse de covid-19. Se trata del enfermero Ronald González, quien laboraba en una clínica del sur de la ciudad y falleció el domingo en ese mismo lugar.



González, de 30 años, habría contraído el virus en su labor de enfermero jefe en la unidad de urgencias de esa clínica y habría pasado al menos 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, antes de morir este fin de semana.



Gustavo López, médico general y excompañero de trabajo del fallecido trabajador de la salud, le contó a El País que la labor de González en la clínica era la de "categorizar los pacientes que ingresaban a la unidad de urgencias", proceso conocido como triage.



"Era una persona muy tranquila, muy entregada a su profesión. Era hincha del América, fuimos a varios partidos juntos y tuvimos la oportunidad de compartir varios momentos de fútbol en compañía", describió López sobre González.

Agregó que "desde hace año y medio, que no trabajo en esa clínica , no me relacionaba con él. Apenas hoy me vine a enterar de su muerte y supe que llevaba varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de ahí. Una persona muy joven, nos hace ver que no solo los adultos mayores sufren con esta enfermedad. Me duele que mucha gente no crea en la pandemia aunque pasen estas cosas. Somos muchos los que arriesgamos las vidas por salvar a otras personas, mientras otras personas no se cuidan".



"Es una muerte lamentable"

Como "una muerte lamentable" calificó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali la muerte del enfermero. La funcionaria confirmó que el profesional de la salud falleció tras una intensa lucha contra el coronavirus.



"Es una muerte lamentable, sentimos mucho la perdida de otro profesional de la salud a causa del covid-19. Era una persona joven, de 28 años", señaló.



La titular de esa dependencia también envió un mensaje de solidaridad para la familia del enfermero fallecido.



"A su familiar y amigos nuestro más sentido pésame por esta perdida, que se dio en medio del cumplimiento de su labor".



Por último, la jefa de la cartera de Salud municipal, le recomendó a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad, ya que este virus sigue avanzando en la ciudad.



"A la ciudadanía quiero recordarle que el covid-19 no es un juego, este virus es mortal y se está llevando familiares y amigos. Si la comunidad no toma consciencia, la enfermedad puede llegar a sus hogares, lo hemos dicho muchas veces: las medidas individuales y colectivas son para cuidar la vida propia y la de los demás. Las cifras no mientes.", finalizó.



Cabe recordar que de acuerdo al último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Departamental, en el Valle del Cauca se han registrado 405 profesionales de la salud contagiados.



En cuanto al total de los casos, las autoridades informaron que en el departamento van 7525 contagiados, de los cuales 322 han fallecido.