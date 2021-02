Un caleño revolucionó el sector inmobiliario con la aplicación 'Elyssa', así fue como lo hizo

Erika Mantilla

Cuando Diego Parra Vargas comenzó a trabajar en la agencia inmobiliaria de sus padres, pudo comprobar de primera mano uno de los mayores problemas del sector inmobiliario: la pérdida de documentos de inventario.



Lo anterior genera un conflicto entre las partes sobre la responsabilidad del estado físico de las propiedades al terminar el contrato. Lejos de huir de eso, su constante actitud por innovar le decía que era una situación que no podía desaprovechar y para ello, la tecnología sería su aliada.



Nacido en Cali el 5 de junio de 1990, desde muy temprana edad ya mostraba dotes de querer ir por más. Siendo un niño, le pedía a su mamá hacer arroz con leche para vender entre los vecinos; un poco más grande, un negocio de bolsos sería su primer emprendimiento antes de graduarse del Colegio Luis Horacio Gómez.



En Escocia, donde viajó a hacer un voluntariado para ayudar a niños con capacidades especiales y donde después comenzaría a estudiar administración de empresas en la Robert Gordon University de Aberdeen, pintó casas en su tiempo libre, aprendió jardinería, culinaria, construcción y, de paso, se dispuso a tallar sobre madera caracteres con nombres o fechas especiales, con el fin de obtener un ingreso extra.

Con ese mismo empeño y creatividad nació Elyssa App, una aplicación móvil que permite a inmobiliarias, fondos de inversión o personas con bienes raíces, digitalizar el inventario del estado físico de las propiedades desde el celular. De este modo, establecer registros detallados de las condiciones de una vivienda en su entrega, durante el arrendamiento y al momento de desocuparse.



“Así se evitan una cantidad de problemas. Antes, generalmente, se hacía en papel, eso se perdía y generaba conflictos económicos al final del contrato, porque no había forma de revisar cómo se iba a desocupar el inmueble, pues no disponían de una buena referencia además de una hoja de papel escrita a mano”, comenta Diego, quien ha tenido que ser paciente para que el desarrollo de su proyecto se convierta en realidad.

Tras consultar y confirmar con varias inmobiliarias que no había solución a este contratiempo, decidió lanzarse a resolverlo. Y fue después de 20 semanas de trabajo en el programa Apps.co, del Ministerio de las TIC, que construyó la idea de negocio hasta montar su empresa. Una compañía que hoy las agencias contactan a través de su página web, así como redes sociales, para adquirir esos servicios tan buscados dentro del mercado.



Al propietario que descargue la plataforma le aparece rápidamente la opción de crear inventario, que puede usar comprando paquetes de “coins”, la monetización que maneja la app. Luego, debe registrar y calificar la conservación de los diferentes espacios del domicilio tomando fotografías y añadiendo comentarios a los que puede acceder en cualquier momento, guardando de forma segura. De esta manera, puede anotar cualquier tipo de reparación o transformación que reciba un objeto o ambiente durante el alquiler.

Luis Miguel Pachón, gerente de Century 21 Maxibienes de Bogotá, quien lleva tiempo empleando Elyssa, asegura que la app es de suprema utilidad para las necesidades de la compañía. “En la aplicación, que es muy fácil de manejar, se tiene que poner cuál es el estado de conservación de la propiedad y de esa forma, si un arrendatario realiza algún daño, tendrá la prueba más contundente de cómo estaban las cosas al iniciar el contrato. Actualmente nosotros no manejamos inventarios que no sean a través de Elyssa”.



Diego afirma que antes de la pandemia, el crecimiento de la aplicación, estrenada en agosto de 2019, era estático. Con la llegada del Covid-19 y la economía cayéndose a pedazos, pensó que tendría que dar un paso al costado. Pero sucedió todo lo contrario, porque de tener un poco más de 100 propiedades registradas en la plataforma, hoy cuenta con casi 5000; cerca de 800 usuarios diariamente activos, una presencia en más de 40 ciudades de Colombia y pronto se comercializará en República Dominicana y Chile.



Explica esto como un efecto del despertar de la implementación de tecnologías en el contexto de distanciamiento social global que vivimos, del que claramente ha sido favorecido.

Pensando en la sostenibilidad ambiental

Otro de los compromisos que asumió Diego fue la colaboración con la sostenibilidad ambiental. El ahorro de recursos como el papel es posible gracias a la digitalización de procesos que antes implicaba un empleo enorme de este material.



La directora de comunicaciones de la app, Adriana Reyes Gutiérrez, habla de la responsabilidad social de la empresa en este sentido: “Lo que va a hacer esto es cambiar por completo modelos y procesos que eran en físico y usaban demasiados recursos naturales. Nuestro jefe cree muchísimo en ello y le apunta siempre a esto”.



Cuenta, además, que estos resultados se obtienen gracias al perfil de un equipo compuesto por nueve personas, jóvenes al igual que Diego, con un largo recorrido por diferentes lugares del mundo que les permite ser innovadores y estar al tanto de las problemáticas actuales.



Sin embargo, este caleño no descansa y ya prepara programas de capacitación para que sus empleados puedan acceder a educación continua. Y así, logren adquirir nuevas competencias en el mundo digital que fomenten el desarrollo personal de cada uno junto a las metas de una empresa que busca seguir enriqueciendo su propuesta de valor y su internacionalización, a la vez que transforma las prácticas en el sector inmobiliario.