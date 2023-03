¿Un Alcalde incumplido? Ospina solo ha ejecutado la mitad de las inversiones prometidas en su Plan de desarrollo

Amenos de un año de terminar su mandato, parece que al alcalde Jorge Iván Ospina, no le alcanzará el tiempo para cumplir muchas de las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo 2020-2023.



Así se desprende de un informe publicado por la Unidad de Acción Vallecaucana, UAV, en alianza con las organizaciones Cali cómo Vamos, el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana y Propacífico.



De acuerdo con Daniel López, director ejecutivo de la Unidad de Acción Vallecaucana, el avance acumulado de los tres años de desempeño de la administración Ospina, reporta una eficacia o avance del Plan de Desarrollo del 63% (corte enero 2020 a diciembre 2022) y ha movilizado recursos de inversión por el orden de los $9.5 billones.



“Es decir, en lo corrido de los tres años de administración se ha ejecutado la mitad de la inversión inicialmente proyectada, pues el Plan de Desarrollo tiene un presupuesto aprobado de $18,4 billones, $6,8 billones más que el de Armitage”, señaló López.

0% tuvo de cumplimiento en el 2022, el Plan de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas.

Asimismo, indicó que de las 712 metas proyectadas, 139 (19.5 %) no han reportado ningún avance, mientras diez programas se encuentran en estado crítico, entre los que se destacan saneamiento de aguas residuales, reducción de la huella ecológica y la movilidad en bicicleta.

Precisamente, saneamiento básico es uno de los programas que año tras año ha reportado un menor avance.



“Es un proyecto que de forma reiterativa tiene cumplimientos por debajo del 40 %. No han hecho ni la mitad de lo que tienen planeado en el año en este programa”, anotó López.



Dijo igualmente que desde su presentación ante el Concejo fue objeto de muchas críticas y cuestionamientos en cuanto a que era un Plan desfinanciado, y también sobre el nivel de desarrollo o estructuración de los proyectos que estaba proponiendo.



En los últimos tres años, la inversión no ha superado los $3.8 billones, con lo que se concluye que muchas metas seguramente estarán desfinanciadas y no se prevé que en el último año de gobierno logre cumplimientos superiores al 80%.



En cuanto al avance acumulado la dimensión ambiental “Cali, nuestra casa común” continúa reportando menores cumplimientos con el 53%, seguida de la dimensión económica “Cali, inteligente para la vida” con 56%. Por otro lado, las dimensiones social y de gobierno reportan 68.1% de cumplimiento.



En ejecución de metas se destacan las secretarías de Salud y Cultura, con cumplimientos ambas del 81%.

14% de las 600 metas que se planearon para el año 2022 reportan un cumplimiento del 0%.

No obstante, una entidad que no supera el 30% de avance durante los tres años del gobierno distrital es Gestión de Bienes y Servicios.



Otros organismos que de acuerdo con las encuestas de percepción ciudadana coordinan programas de mayor interés reportan los siguientes avances: Seguridad (72.4%), Bienestar (62.6%), Movilidad (61.8%), Desarrollo Económico (55%), Infraestructura (46.4%). Entre tanto, 10 programas presentan un estado crítico de avance, es decir con cumplimientos inferiores al 39%.

Algunas de las metas del 2022 repor-

taron inversión, pero avanzaron en un 0%. Entre ellas, las plazas de mercado, Casa Matria y adecuación de la infraes-

tructura de las agencias de Seguridad y Justicia

Infraestructura es una de las entidades con menor cumplimiento (46,4%). Foto: Archivo de El País.

¿Qué pasará este 2023?

La concejal Tania Fernández Sánchez, coordinadora ponente del Plan de Desarrollo, recordó que la actual administración vivió la emergencia de la pandemia del Covid -19, que significó una redistribución de las prioridades teniendo en cuenta no solo los costos no solo en términos económicos sino también de pérdida de vidas humanas.



Sin embargo, señaló que luego de revisar y analizar las cifras del acumulado 2020 a diciembre del 2022, “podemos concluir que definitivamente algunas metas no se cumplirán en un 100%. En ese sentido, adelantaremos un control político para que la Administración Distrital, específicamente Planeación Municipal, explique por qué el retraso y cuál será su estrategia en lo que resta del año para lograr avanzar en lo que más se pueda”.

80% de avance tienen solo 8 programas del Plan de Desarrollo en el acumulado 2020 -2022

Agregó que podría mencionar muchos proyectos, pero “podemos decir que los campesinos de nuestros corregimientos siguen esperando la construcción del centro de acopio para su almacenar y vender sus productos”.



Asimismo, enfatizó que la recuperación de vías es fundamental, y aunque se está trabajando en diferentes frentes de obras, es necesario fortalecer la parte operativa.



“No podemos ser la ciudad visionara en el papel, pero a la hora de ejecutar lo proyectado no se cumple, necesitamos que las metas se cumplan, que la ciudadanía evidencie lo que desde la Alcaldía se está haciendo para el desarrollo de la misma”, precisó.

75% es el cumplimiento de las metas durante los tres años de gobierno.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo, dijo que el Plan de Desarrollo no se ha cumplido como se esperaba.



“Desgraciadamente quedó como un cúmulo de buenas intenciones y de propuestas, pero que no se han logrado materializar en su totalidad”. “De las 712 metas yo creo que llegamos a menos de la mitad”, puntualizó Tamayo.



Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nhora Yaneth Mondragón, indicó que, sobre el cumplimiento al plan de desarrollo de Santiago de Cali, es importante mencionar que su seguimiento se realiza sobre los indicadores programados en cada anualidad, mediante el indicador denominado índice de eficacia, de tal manera que de los 712 indicadores que componen el Plan de Desarrollo, en 2020 se programaron 408 con un cumplimiento del 66% (Medio); en 2021 fueron programados 549 indicadores con cumplimiento del 77% (Satisfactorio) y en 2022 fueron programados 600 indicadores con un cumplimiento del 77% (Satisfactorio).



“Es importante mencionar que al cierre del 2022 ya contamos con 2 organismos que presentan un cumplimiento acumulado sobresaliente del Plan de desarrollo (Secretaria de Cultura 81% y Salud 80%); 8 organismos se ubican en cumplimiento acumulado satisfactorio”, reiteró la funcionaria.



No obstante, son muchos los pendientes que al parecer tendrá el Plan de Desarrollo, Cali Unida por la Vida.