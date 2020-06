Bomberos de Cali: tres voluntarios de esta institución dieron positivo para covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Tres bomberos voluntarios dieron positivo para covid-19 en Cali, donde los contagios por esta enfermedad ascienden a 4747.



Así lo confirmó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la capital del Valle del Cauca este jueves, por medio de una comunicación.



"Se encuentran en buen estado de salud, cumpliendo con todos los protocolos en sus casas y ya se hizo el cerco respectivo de las personas que tuvieron contacto con ellos", informaron.



Según la institución, el contagio de los bomberos, que estarían adscritos a la estación del sur de Cali, se habría presentado fuera de labores.

"Fueron contagiados en su entorno familiar, mas no en la atención de ninguna emergencia", dice la comunicación emitida por los Bomberos Voluntarios de Cali.



Además, manifestaron que "la Estación a la que pertenecen ya fue desinfectada y el resto de sus compañeros de turno serán enviados a aislamiento preventivo a la espera de los resultados de la prueba".



Entre tanto, señalaron que, pese a estos tres contagios de covid-19 dentro de la institución, "el servicio a la comunidad no se verá afectado" y que los bomberos infectados "serán reemplazados por otras unidades, para no afectar la continuidad" de respuesta a las emergencias.