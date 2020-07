Tratamiento de pacientes con covid-19 sigue avanzando en medio de la pandemia

Erika Mantilla

La búsqueda para encontrar tratamientos efectivos para pacientes con Covid-19 no para. Los expertos continúan en estudios e investigaciones para hallar el método más efectivo de tratar la enfermedad.



Ante este panorama los especialistas se han basado en guías realizadas y estudios para ‘probar’ en sus pacientes algunos medicamentos específicos.



Una de las estrategias que están utilizando los médicos es probar fármacos que han mostrado beneficio en estudios in vitro, es decir, en análisis de laboratorio sin ser probado en humanos para tratar a las personas que padecen la enfermedad.



Así lo asegura la internista infectóloga María Virginia Villegas, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, Acin. “Los medicamentos se empezaron a usar basados en que in vitro algunos fármacos podían inhibir el SARS2 o el Covid-19. Eso fue lo que pasó con hidroxicloroquina, también con kaletra que es lopinavir y ritonavir, y lo mismo ha pasado con Ivermectina, pero cuando se ponen en estudios clínicos, que los pacientes se los tomen, demuestran que no tienen beneficios, aunque algunos siguen en estudio”, dijo Villegas.

Lea además: Resultado preliminar de proyecto para vacuna contra el covid-19 fue positivo

La especialista precisó que actualmente la dexametasona se está utilizando en los enfermos con covid, especialmente en aquellos que requieren oxígeno y ventilador.



“Este estudio sí fue muy bien diseñado, a nivel hospitalario demostró un beneficio, y los estamos incorporando en los protocolos”, añadió. Dicho medicamento disminuye la inflamación severa que produce el covid, sin embargo Villegas aclaró: “se está utilizando pero no es un tratamiento antiviral contra el virus y no es recomendado en la comunidad porque pueden promover la replicación viral, solo se usa bajo prescripción médica para que el beneficio sea mayor que la toxicidad”, enfatizó.



Entre tanto, la especialista aseveró que la Ivermectina, es otro medicamento que se está usando pero teniendo en cuenta los requerimientos de cada paciente, “porque ante no tener nada que ofrecer, con su baja toxicidad muchos estamos tratando de utilizarlo en fases muy temprana, pero no es oficial; miramos paciente por paciente valorando los beneficios”, señaló.



De igual forma, complementó, con la ivermectina se hizo un estudio grande que demostró disminución de la mortalidad, especialmente en las fases tempranas cuando apenas empezaba la sintomatología, sin embargo, “fue altamente cuestionado porque los investigadores no entregaron la información. Por eso no se ha incluido en los protocolos a nivel nacional ni mundial con otro problema adicional que la dosis que se usó en ese estudio aparentemente no tiene la concentración suficiente para llegar a los pulmones que es el sitio donde principalmente se replica este virus; pero esta es una droga mucho menos tóxica que la hidroxicloroquina”.



Respecto a la kaletra que también tuvo efecto en el virus anterior SARS, “todavía no demostrado un beneficio; por ahora tiene muchos efectos secundarios y no se está utilizando dentro de los protocolos hospitalarios, pero sigue en estudio”, aclaró.



En este sentido, la epidemióloga Stephanie Sánchez comentó que el ritonavir, “lo que hace es disminuir la replicación del virus, estos medicamentos tienen un riesgo alto porque tiene efectos adversos en combinación pueden ocasionar neurotoxicidad”.



Por ello continúa en estudio, de hecho la kaletra hace parte de las tres líneas de investigación ‘Solidaridad’ que está desarrollando la Organización Mundial de la Salud en varios países, entre ellos Colombia.



“‘Solidaridad’ es un ensayo clínico que está llevando a cabo tres líneas de investigación con medicamentos diferentes: remdesivir, kaletra y lopinavir y ritonavir más interferona. Se están haciendo grupos aleatorios, para saber cuál de los tres muestra más efectividad”, explicó Pío López, infectólogo.



Aunque no se sabe en cuánto tiempo se obtendrán los resultados, el especialista afirmó que puede ser en unos meses. “Se espera aparezca una guía basada en una investigación seria que nos indique cuáles se pueden usar”.



Respecto al Remdesivir, medicamento que fue aceptado en EE.UU., la especialista Villegas, dijo que los resultados no han sido efectivos, “muestran que no ha disminuido la mortalidad, acortó el tiempo de hospitalización, es decir ayuda a resolver más rápido los signos y síntomas del covid, pero no impactó en lo que queremos y es que sea un tratamiento que evite que se complique y se muera”.



Es por esto que comentó: “Dependiendo del costo, ese medicamento será o no incorporado en el sistema de salud, porque si es muy caro y no ha demostrado un beneficio contundente en mortalidad va a hacer difícil utilizarlo”.

Debate por uso de hidroxicloroquina

De acuerdo con Stephanie Sánchez Marmolejo, epidemióloga, en pacientes con covid “se está manejando la hidroxicloroquina que es un tratamiento antimalárico que se utiliza para enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, se han hecho varios estudios y disminuye la mortalidad en un 35 %. La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU.) lo ha aprobado bajo prescripción médica porque pueden alterar en la parte cardiaca”, afirmó.



Sin embargo, la infectóloga María Virgina Villegas, aseguró que este medicamento “demostró que no tenía ningún beneficio y “al contrario las dosis que se estaban utilizando podrían estar asociadas a problemas cardíacos y a mayor mortalidad. Entonces este medicamento se sacó definitivamente de los protocolos a nivel nacional y mundial, el Ministerio de Salud lo retiró como terapia para covid”, enfatizó la especialista.

¿Tratamientos caseros?



De acuerdo con los especialistas los remedios caseros como bebidas calientes no sirven para evitar el covid, al menos aún no tienen evidencia científica. “El virus se replica intracelular, es decir, apenas una persona adquiere el virus se mete en las mucosas del organismo, dentro de las células, entonces por más que tome agua caliente, haga gárgaras, buches, eso pasa derecho, no se mete donde está el virus”, explicó la médica Virginia Villegas.



Asimismo, enfatizó: “Estos tratamientos ayudan a mejorar los síntomas, como si tuviera una gripa y se toma aguapanela caliente, ayuda porque a sentirse mejor, pero no tiene evidencia científica para el covid”.