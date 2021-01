Toque de queda no apagó todas las fiestas en Cali: vea el reporte del fin de semana

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Aunque las autoridades reportan que el balance durante los tres días de las medidas restrictivas de toque de queda y ley seca de forma continua en la ciudad fue positivo, aún persiste las fiestas y eventos clandestinos realizados en casas particulares e inmuebles de alquiler.



En total, según el reporte de la Alcaldía se intervinieron 97 fiestas en la ciudad, se impusieron 929 comparendos y se reportaron 1409 casos de alteración de tranquilidad.



“Tenemos que resaltar que durante el fin de semana muchos caleños se comportaron bien, se quedaron en casa”, dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, sin embargo, agregó, “se presentaron algunos ‘lunares’”.



En este sentido, contó el funcionario que la Secretaría de Seguridad y Justicia desarticuló 97 fiestas y varias aglomeraciones. Uno de los eventos que más llamó la atención de las autoridades fue una fiesta en la vereda Cascajal, al sur de la ciudad. “Por denuncia ciudadana llegamos a una casa ubicada en el sector de Cascajal donde se estaba celebrando una fiesta con más de 20 personas, música electrónica, tenían chefs, meseros, carros de alta gama; cuando está prohibido por la norma, la desarticulamos y tomamos las medidas correctivas”, aseveró Dranguet.



Asimismo, el funcionario especificó que en dicho inmueble se han impuesto más de 20 comparendos. “Permanentemente se están celebrando fiestas, aglomeraciones que tienen a toda la comunidad aledaña afectada, tomaremos medidas drásticas para que no se sigan celebrando estos eventos”, aseguró.

Además, en el sur de la ciudad también se intervinieron seis fiestas con participación de menores de edad. “Desarticulamos una fiesta en Valle de Lili, otra en la parcelación La Trinidad con cerca de 30 personas que estaban departiendo, incumpliendo todas las medidas; otra en una casa finca por el Zoológico de Cali y en los Cristales atendimos dos quejas en unidades residenciales donde había reuniones”, añadió el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, manifestó que el número de eventos intervenidos durante este fin de semana de toque de queda, “es relativamente pequeño en comparación con otros fines de semana donde tenemos un indicador supremamente alto de aglomeraciones y reuniones no permitidas”.



Y agregó: “Las fiestas, reuniones, aglomeraciones en un fin de semana como este no solamente se presentan en estratos 1, 2 y 3 o los populares, sino también en estratos altos, uno no entiende realmente en un momento tan difícil que vive Cali, donde las UCI tiene su máximo nivel de ocupación, las urgencias están congestionadas, por qué todavía hay ciudadanos independiente de su estrato social que no acatan, no entienden la situación compleja que vive la ciudad; ponen en riesgo sus vidas y la de sus familiares, adultos mayores”.



No obstante, el titular de Seguridad, resaltó: “Cali este fin de semana se ha comportado bien. Lo que hemos observado es que en la ciudad se están acatando los llamados”.

Cabe mencionar que en los sectores República Israel, Mariano Ramos, Distrito de Aguablanca y La Arboleda se encontraron varias aglomeraciones de personas. De hecho, de acuerdo con el reporte de la Policía, el Lido, Mariano Ramos, Los Mangos y El Diamante fueron los que más multas registraron.



En la noche de este domingo los operativos continuaban en las diferentes comunas verificando el cumplimiento de las medidas decretadas.

Urgencia manifiesta



Con el decreto de Urgencia Manifiesta, publicado en la página del boletín oficial de la Alcaldía de Cali, el sábado 16 de enero de 2021, se le permite a las Secretarías y todos los organismos de la Administración Central que lo requieran, “la facultad para que puedan contratar de manera directa el suministro de bienes, prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para prevenir y contener los efectos de la pandemia por el Covid-19”.



Los contratos originados en Urgencia Manifiesta deberán ser remitidos con copia a la Contraloría General de Cali para el ejercicio de control fiscal.



El decreto rige hasta el 28 de febrero o hasta que se prorrogue la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.