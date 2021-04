Toque de queda extendido en Cali inicia a la 1:00 p.m. de este sábado, vea las medidas

Natalia Moreno Quintero

Con el propósito de disminuir la transmisión del virus y evitar un colapso en la red hospitalaria tanto en Cali como en el Valle del Cauca, las autoridades decretaron una serie de medidas restrictivas para este fin de semana.



Esto, teniendo en cuenta los indicadores covid, que ya reflejan el tercer pico de la pandemia, como es el número de contagios que ha incrementado en los últimos días -en la ciudad se han reportado más de 800 casos nuevos diarios-. Asimismo, ha aumentado la derivación de pacientes a las UCI, en donde la ocupación supera el 92,9 % a nivel general -el 52,9 % de camas están copadas con pacientes covid-. La cifra de fallecidos también incrementó (solo el jueves se reportaron 15 decesos en la capital).



“Una situación de este orden, además de conocer que el virus tiene una transmisión comunitaria, nos orienta a bloquear los diseminadores, a reducir la movilidad en la ciudad para que de esta manera podamos evitar mayor presión de la enfermedad”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, quien precisó que las medidas se monitorearán “de tal forma que podrían ser reducidas o ampliadas de acuerdo a las evidencias científicas”.



Cabe recordar que la ciudad, así como todo el Departamento está en alerta roja en la red hospitalaria.



El próximo lunes las autoridades tendrán reunión con expertos para analizar si es necesario o no implementar las medidas durante la semana.

A continuación, El País le proporciona una guía de cómo regirán las medidas regulatorias para este fin de semana. Lo que está y no permitido.

¿En qué horarios rige el toque de queda y ley seca?

En Cali la medida de toque de queda empieza este sábado, 17 de abril, a la 1:00 p.m. y se extiende de forma continua hasta el lunes, 19 de abril, a las 5:00 a.m. La ley seca empezó a regir desde este viernes a las 8:00 p.m. y va hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes. Durante esta jornada no se podrá vender ni consumir licor en vía pública.



En 40 municipios del Valle (exceptuando Cali y Buenaventura), el toque de queda inició el viernes a las 8:00 p.m. y va hasta el lunes, 19 de abril, a las 5:00 a.m.

¿El pico y cédula continúa?

Sí, el pico y cédula sigue funcionando normal. Para acudir a establecimientos comerciales, supermercados o entidades financieras, se podrá salir de acuerdo al último dígito del documento de identidad. Este sábado corresponde las cédulas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9); el domingo, los pares (2, 4, 6, 8 y 0).



Para la adquisición de bienes de primera necesidad se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar.

¿Cuáles son las excepciones al toque de queda?

Los ciudadanos y/o actividades que están excluidos del cumplimiento de la medida restrictiva, es decir, que tienen permiso para poder circular, sustentado con una debida acreditación o justificación son: el personal médico, asistencial y de prestación de servicios de salud; personas que brindan asistencia a adultos mayores, personas enfermas o en condición de discapacidad; personal que trabaja en los sistemas de transporte público; domiciliarios; organismos de socorro; profesionales de los medios de comunicación; servidores públicos y contratistas del Estado; quienes presenten un caso de fuerza mayor o fortuito.



Asimismo, se permite el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos, productos farmacéuticos; los servicios funerarios; emergencias veterinarias; las actividades del sector interreligioso, entre otros.

¿Se podrán hacer reuniones familiares o con amigos?

No. Con el propósito de disminuir la posibilidad de transmisión del virus a través de contacto, se prohIben las reuniones y eventos sociales. Las autoridades recomiendan compartir solo con las personas con quienes se convive y no relajar las medidas de bioseguridad. “Se podrá estar en familia, pero no se podrán adelantar eventos familiares, ni cumpleaños, fiestas ni bodas”, dijo el alcalde Ospina.

¿Las actividades deportivas están prohibidas?

No. Se podrá hacer deporte pero de manera individual y no colectiva, es decir, se puede salir a caminar, montar bicicleta, por un periodo máximo de 1 hora al día, entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m. También, se podrá ascender a los cerros tutelare, siempre y cuando lo haga individualmente y con las medidas de bioseguridad. Están prohibidas las actividades en grupo, como los partidos de fútbol.

¿Los restaurantes van a funcionar?

Los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, podrán funcionar por entrega a domicilio hasta la 1:00 a.m.

¿Si tengo un viaje programado lo puedo realizar?

De acuerdo con las autoridades los viajes programados dentro del departamento, al aeropuerto o a otra ciudad podrá realizarlos, siempre y cuando justifique dichos desplazamientos. Asimismo, las personas que llegan del exterior o de otra ciudad también podrán ingresar sin problema mostrando el tiquete aéreo o pasaje. En este sentido, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, comentó: “Vamos a garantizar la seguridad vial de las personas que se pueden movilizar dentro de las excepciones que incluye el decreto”.

¿Qué pasa si incumplo las medidas?

Quienes no acaten el toque de queda, ley seca u otras de las medidas restrictivas, tendrán una multa por tipo 4 del Código Nacional de Policía, lo cual equivale a $969.088.

¿En qué puntos se estarán tomando pruebas covid gratis?

Con el objetivo de identificar oportunamente a posibles casos positivos de covid, durante este fin de semana estarán dispuestos varios puestos de toma gratis de pruebas covid (PCR y antígeno), en donde se atienden a personas de cualquier EPS o régimen subsidiado o contributivo. Hoy y mañana en las estaciones del MÍO Universidades, San Bosco, Andrés Sanín, Cosmocentro, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. se estarán tomando pruebas. En este mismo horario, en el Bulevar del Río (diagonal al edificio Coltabaco), se están tomando pruebas hoy, mañana no. En el Hospital Carlos Carmona y en el Hospital Primitivo Iglesias, estará funcionando este sábado y domingo. En la Terminal de Transportes también hay un punto habilitado que es operado por la Red de Salud Centro.

En las instituciones educativas, las clases en alternancia se suspenderán durante 10 días, en 40 municipios del Valle. En Cali, la próxima semana se analizará si toma también esta decisión.

Jornada de vacunación no para

A pesar del toque de queda, la jornada de vacunación en la ciudad, así como en los demás municipios no se detiene.



Por lo tanto, las personas entre 65 y 69 años que tengan programada su cita de vacunación podrán asistir sin inconvenientes.



Los mayores de 70 años también tendrán la oportunidad de acudir a los 'megacentros', sin cita previa, para recibir su primera dosis de Astrazeneca, el único biológico disponible en el momento.



Quienes ya cumplan su tiempo de recibir la segunda dosis de Sinovac, también pueden acercarse al punto de inmunización en donde fueron atendidos por primera vez.



Cabe destacar que los cinco 'megacentros', Coliseo María Isabel Urrutia, Estadio Pascual Guerrero, Institución Educativa Nuevo Latir, La 14 de Pasoancho y de Calima, funcionarán hoy sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mañana domingo no estarán operando.



“Seguimos adelantando la vacunación en los megacentros y es necesario aclarar que la población entre los 65 y 69 años, debe ser agendada por su respectiva IPS para adelantar el proceso de inmunización. De igual forma, toda persona mayor de 70 años puede acercarse a los diferentes megacentros para realizar su vacunación; no necesitan cita previa y deben hacerlo en compañía de una persona mayor de edad”, explicó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



Y aclaró: “durante el toque de queda se pueden movilizar si demuestran que van a acceder a la vacuna”.