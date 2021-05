Toque de queda en Cali también iniciará a las 7:00 p.m. este sábado y el domingo

Alejandro Cabra Hernandez

Las medidas de toque de queda y ley seca que rigen desde este viernes a las 7:00 p.m. en Cali hasta las 5:00 a.m. de este sábado, también iniciarán a la misma hora en los días restantes de este fin de semana.



Así lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina, que entiende que la medida genera incomodidad en el sector gastronómico y de entretenimiento, pero dijo que "es necesario que la ciudad retorne a la normalidad".



Tras hacer parte del consejo de seguridad extraordinario con el presidente Duque en el que se determinó máxima asistencia militar para la ciudad y el departamento por los hechos de orden público que dejan cuatro muertos, el jefe del gobierno local afirmó que: "no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando este tipo de situaciones ocurren, para eso es importante la presencia del Ejército y la Policía".

No obstante, reiteró que cree en el diálogo y que este sábado, desde la 1:00 p.m., hará presencia en la mesa de concertación con los líderes del paro en la ciudad.



"Me anclo en los principios que me forman, de respeto por la vida y la dignidad de nuestro pueblo. Vamos a tener tratamiento de fuerza a quienes quieren imponer agenda de fuerza, pero siempre insistiré en el diálogo", declaró el alcalde.



El burgomaestre se refirió a este viernes como "un doloroso día. Hemos perdido vidas humanas y aprovecho la oportunidad para expresar solidaridad con sus familias. No debieron haber muerto. No puede ser que una movilización se convierta en terror, angustia y muerte", enfatizó.

Definió como "otras situaciones dolorosísimas" al vandalismo contra varios CAI de la Policía, el edificio del Icetex y otros establecimientos privados. "No lo puedo aceptar, como tengo que condenar a civiles disparando contra la multitud en Ciudad Jardín. No puede permitirse en sociedades que deben entender que las armas no son el camino".



Ospina lamentó estos actos violentos "que esconden manifestación pacífica y el derecho a la protesta que otros ciudadanos ejercieron de movilizarse".