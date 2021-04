Protestas en Cali 29 de abril: toque de queda no detuvo disturbios

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Toque de queda en Cali no detuvo disturbios este 29 de abril

En Cali, ni el toque de queda que actualmente rige continuo hasta el domingo, detuvo la jornada de protestas en contra de la reforma tributaria, la cual fue convocada a nivel nacional de nuevo este jueves, después que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunciara que el paro nacional continuaba.



Aunque se presentaron fuertes enfrentamientos entre participantes y fuerza pública, el desarrollo de las manifestaciones fue menos caótica que la registrada el miércoles pasado, en cuanto a desmanes y actos vandálicos. No obstante, se requirieron operativos en diversos sectores de Cali, para ello se contó con más de 3000 policías y refuerzo de la fuerza pública y Esmad para mantener el orden.



En varios puntos de la ciudad la jornada se tornó tensa en horas de la tarde. De hecho, en el sector de Sameco, Villa del Sur, Paso del Comercio, en la Calle 5 con Carrera 10, en la Avenida 4 Norte con Calle 70, se presentaron las situaciones más críticas con bloqueos, quema de llantas, disturbios y enfrentamientos -algunos con la intervención del Esmad- en donde se hizo uso de gases lacrimógenos y tanquetas para dispersar manifestantes.



También en el sector de Puerto Rellena se registraron graves enfrentamientos, no obstante, de acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, se había logrado un pacto de no agresión entre la comunidad y las autoridades, pero al final de la tarde, los disturbios con vándalos retornaron con fuerza.



A la altura de la Loma de la Cruz se presentaron bloqueos con presencia del Esmad; en la estación del MÍO ubicada en Santa Librada y Capri, vándalos le prendieron fuego.

En varios puntos también se vandalizaron algunas tiendas, entre ellas una sede del D1 en la Portada al Mar.



En los puntos de concentración en Floralia sobre la Calle 70 con Carrera 4, Juanchito, Alfonso López, Puerto Resistencia, entre otros, en medio de enfrentamientos varios manifestantes resultaron lesionados. Y en total van 32 policías heridos -entre la jornada de este miércoles y jueves-.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación a través de redes sociales se refirió “que la situación de movilidad en Cali es crítica. Se han vandalizado tres ambulancias y registrado hechos que afectan el traslado de pacientes y mujeres en trabajo de parto”. Por lo tanto se solicitó apoyo para traslado aéreo de uniformados heridos y enfermos críticos.



Incluso, se conoció que uno de estos hechos se presentó en Terrón Colorado, en donde una móvil de paramédicos fue atacada con piedras mientras se dirigían a atender un paciente que requería traslado a una institución de salud.



De acuerdo con el general de la Policía, Juan Carlos Rodríguez, se tuvieron “25 actividades en desarrollo, un aproximado de 4600 personas que todavía están vinculadas a este tipo de actividades en diferentes partes de la ciudad. Estamos haciendo un cubrimiento con fuerzas militares en algunos puntos estratégicos”.



En varios puntos de concentración, entre ellos en el Parque de Las Banderas manifestantes participaron pacíficamente, entre ellos grupos estudiantes.



Igualmente, hacia el sur de la ciudad, se registraron bloqueos especialmente en la intersección de la Calle 13 con Carrera 100, y en la Avenida 2N, a la altura del semáforo frente al CAM, donde un grupo de estudiantes permanecieron en calma con las actividades del Paro Nacional.

“Hubo manos criminales”



Frente al balance de la jornada del día miércoles, cuando se registraron más de 60 actividades vandálicas que se realizaron a lo largo de toda la ciudad, en diferentes partes afectando principalmente el sector del comercio, el patrimonio de los ciudadanos, y los bienes públicos, las autoridades locales indicaron que los hechos violentos y vandálicos fueron planificados.



“A mí no me cabe duda que hay planificación, premeditación y alevosía; tuvimos un grupúsculo de irresponsables y criminales que se dedicaron al saqueo, a la agresión”, señaló el alcalde Jorge Iván Ospina.



De igual forma, subrayó: “Hemos tenido una diferenciación clara entre quienes fueron legítimos manifestantes amparado en el derechos constitucional a la protesta, pero participó igualmente, en una intensidad belicosa y criminal un grupo de personas que solo tuvo con premeditación y alevosía hacer daño y deteriorar lo público y privado”. Además, dijo, en relación con la participación de algunos migrantes venezolanos en los desmanes, expresó: “Venezolano identificado en actividades vandálicas y delictivas, debe ser deportado de inmediato”.



Entretanto, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, aseguró que se tuvieron “personas que planificaron y diseñaron una estrategia para hacer una jornada de horror”.

Y agregó: “Estamos convencidos que aquí hubo una planificación, una estrategia, atacar infraestructura de alto valor para la ciudad como es el sistema de transporte masivo, también infraestructuras públicas como la Dian, la Gobernación del Valle, Alcaldía, esto tiene un objetivo específico, así que aquí tiene que haber manos criminales detrás de esto y queremos que la Fiscalía nos aclare y nos diga quiénes son los responsables”, aseveró el funcionario, quien precisó que se tienen al menos 45 personas capturadas, “esperaremos que la Fiscalía nos diga quiénes son, y qué hay detrás de esta jornada”.



En vías del Valle



De acuerdo al último reporte entregado por la Secretaría de Movilidad del Valle, al cierre de esta edición, continuaban los bloqueos en Yotoco, antes de la glorieta de mediacanoa, en donde los indígenas adelantan protestas. Asimismo, se presentaban bloqueos en la vía mediacanoa-

Buenaventura.



En Buga, cierre total sobre el puente del Sena. La vía Alcalá-Cartago, también bloqueada.