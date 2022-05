"Todos comentemos errores": motociclista responsable de ataque al MÍO este miércoles

Este jueves apareció el joven motociclista que arremetió contra un bus del Sistema de Transporte Masivo (MÍO) con una piedra, hiriendo al conductor y dañando el vidrio frontal del bus.



El hombre, identificado como Beiker Damián Amó Hurtado, se presentó en las instalaciones de Metrocali, y se enfrentará a una investigación por los delitos de daño en bien público y perturbación del servicio público, según indicó el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler.



El hombre manifestó que en ese momento iba a un entrevista de trabajo y en un "momento de rabia" tuvo esa reacción y lanzó la piedra contra el bus.



"Yo venía de una entrevista laboral y tuve un incidente con el carro del MÍO y ante todo vengo a pedirle disculpas a la ciudadanía caleña porque todos somos seres humanos y comentemos errores. Vengo a presentarme voluntariamente y a dar mi versión de lo sucedido". dijo a 90 minutos.



Lea aquí: Ofrecen hasta $8 millones de recompensa para identificar al agresor de conductor del MÍO



El hombre, además, afirmó que repararía los daños. "Si cometí un error vengo a arreglar lo sucedido"-



Aseguró también que no sabía que había videos de lo ocurrido y que tenían una recompensa para quien diera información sobre él.



" Yo recién me doy cuenta por los videos que pasaron y que están ofreciendo 8 millones de pesos de recompensa por mí. Yo le pido disculpas ante todo al conductor. Fue un momento de rabia y que me disculpe", reiteró.



De igual forma, manifestó que no era un criminal como lo tildan en redes sociales. "Yo me asusté, vengo a presentarme porque no soy ningún delincuente como estaban diciendo por las redes sociales, yo soy un trabajador de construcción, pero me dio rabia y por eso pido disculpas", concluyó.