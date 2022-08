Temporada seca en Cali no tendría la intensidad de años anteriores, estas son las razones

Desde principios de julio inició la segunda temporada seca del año en Colombia, época en la que tradicionalmente, en ciudades como Cali, se vivían días soledos y con altas temperaturas.



Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados por El País, los tiempos han cambiado y este año existen unas condiciones especiales a causa del Fenómeno de la Niña, lo que significa que la temporada seca estará pasada por agua.



“Según el Ideam y la Noaa, que es la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera, tenemos casi tres episodios del Fenómeno de la Niña continuos, esto quiere decir que, para las temporadas secas normales como la de mitad de año tendremos días soleados, pero con una condición de pluviosidad por encima del promedio”, explicó el geógrafo Julián Gómez, de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali.



Es importante recordar que en el país hay un comportamiento bimodal del clima, es decir, se presentan dos temporadas de lluvias y dos temporadas secas al año.



Saúl Ramírez, técnico de hidroclimatología de la CVC, advirtió que el exceso de lluvias puede extenderse en este segundo semestre del 2022 a causa de la variabilidad climática que trae el Fenómeno de la Niña.



Lea además: ¿Tiene síntomas? La línea en Cali donde puede reportar si sospecha que tiene viruela del mono​

“Esta es una situación natural, pero no periódica. Desde el 2020 hemos tenido excedente de lluvias durante todos los meses. En este segundo semestre Cali no tendrá una temporada seca intensa, como en años anteriores, aun cuando hemos vivido algunos días soleados y con calor, que son típicos en esta temporada”, comentó Ramírez.



De esta manera, es posible decir que los habitantes de la capital del Valle del Cauca podrán experimentar, hasta mediados de septiembre, días lluviosos o nublados, así como otros con una sensación térmica de hasta 39 grados centígrados (°C) en exposición al sol, o temperaturas de hasta 32 °C bajo la sombra.



“La proyección de la Noaa es que el Fenómeno de la Niña se puede extender incluso hasta principios de 2023, lo que se convierte en una alerta por la posible existencia de problemas por derrumbes, crecientes súbitas y deslizamientos, más cuando los suelos están debilitados”, resaltó el vocero de la CVC.



Teniendo en cuenta las particularidades actuales del clima, las autoridades en la ciudad están reforzando las medidas para atender posibles emergencias, por un lado, inundaciones y, por otra parte, incendios forestales que son muy recurrentes en esta época.



Le puede interesar: Esta será la nueva cara del centro de Cali cuando terminen las obras de 'Ciudad Paraíso'



Preparados para el cambio climático



Entidades como la CVC disponen de espacios como el portal hidroclimatológico, donde no solo la comunidad puede encontrar información sobre si va o no a llover en la ciudad, sino además contenido del estado de los ríos y quebradas en la región. Son, en promedio, 300 estaciones encargadas de monitorear el clima y las fuentes hídricas en tiempo real.



También desde entidades como Gestión del Riesgo de Cali se promueven actividades como la instalación de muros en zonas de alto riesgo por deslizamiento, limpieza de canales y desagües y campañas de sensibilización.



En cuanto a los incendios forestales, que históricamente son comunes en agosto y septiembre en los cerros de Cali, Julián Gómez aseguró que “no es tan cierto que sean producidos por una botella o una colilla, sino que son ocasionados por las personas, ya sea de forma culposa o dolosa. Esto causa un daño ambiental muy delicado y un gasto de recursos muy alto”.

En Cali, las zonas más afectadas por este tipo de hechos son la rural y los cerros de Cristo Rey y Tres Cruces.



Lea también: No hay recursos para arreglar la vía al mar: Invías gestiona contrato para mitigar riesgo

Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, explicó que en esta temporada seca la reducción de lluvias será muy importante, pero no por ello las personas “pueden bajar la guardia. No podemos engañarnos con estos días soleados. La temporada seca no significa que no lloverá. Aunque tengamos semanas de mucho sol es posible que, en cualquier momento, el clima cambie”, dijo el funcionario.



Así, se pide tomar precaución si desarrollan paseos en los ríos. Por eso, se recomienda atender también los pronósticos de instituciones como el Ideam y la CVC que, en general, son muy acertados (95 %), y están basados en indicadores que consideran las condiciones atmosféricas particulares como el Fenómeno de la Niña. Los pronósticos se generan con una proyección de 24 horas o máximo 30.