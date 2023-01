Subcontralor de Cali deberá responder por irregularidades en chalecos institucionales

La Procuraduría formuló cargos al subcontralor de Cali, Diego Fernando Durango Hernández, por presuntas irregularidades en el uso dado a 210 chalecos institucionales adquiridos, de los que se devolvieron al almacén 115.



El Ministerio Público señaló que el hecho de que falten 95 chalecos, entregados cada uno de ellos con los logos distintivos de la Contraloría General de Santiago de Cali en 2018 a los contralores escolares, constituye un riesgo por el mal uso que podría dárseles y detrimento patrimonial.



Tras una auditoría al almacén de la Contraloría se encontraron únicamente 115 actas de recibo a satisfacción por parte de los estudiantes, por lo que, al parecer, Durango Hernández pudo omitir el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, legales y contractuales como supervisor del contrato.



La Entidad indicó que el funcionario posiblemente no organizó en debida forma el procedimiento para la devolución de los chalecos, no dio cuenta del mecanismo usado para recuperarlos al terminar el periodo escolar y no verificó la entrega de la totalidad de ellos, lo que evidenciaría una falta de control y el desconocimiento del principio de responsabilidad.



De manera provisional, la Entidad calificó la falta del subcontralor de Cali como grave a título de culpa grave.